La Junta aprueba extinguir la Cámara de Comercio de Jaén

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba el decreto por el que se acuerda la extinción de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén y se asignan sus funciones a las cámaras de Andújar y Linares, lo que entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el BOJA.

Esta decisión ha sido tomada tras aprobar el informe y el balance final del 'Plan de liquidación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén', encargado a la la administradora independiente PricewaterhouseCoopers Tax & Legal SL, según informa el Gobierno autonómico.

Desde la Junta se ha recordado que 2017 se acordó la apertura del proceso electoral para renovar el pleno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, así como la disolución de sus órganos de gobierno y se designó una comisión gestora que se haría cargo de la corporación en tanto se celebrase el proceso electoral y se constituyese el nuevo pleno.

Dicha comisión informó a la Junta de Andalucía de la "situación de inviabilidad económico-financiera y patrimonial" por la que atravesaba la entidad jiennense, además de la imposibilidad de constitución de órganos de gobierno de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Cámaras de Andalucía (Ley 4/2019, de 19 de noviembre).

Ante tal situación, se instó, en el ejercicio de las potestades administrativas de tutela que se recogen en el artículo 48 de la Ley, el inicio del procedimiento de extinción para salvaguardar los intereses generales de la ciudadanía y dando respuesta a las necesidades de las empresas radicadas en la provincia de Jaén.

Sin embargo, no se pudo iniciar el proceso para su liquidación y extinción hasta 2020, cuando fue aprobada la Ley 4/2019, de 19 de noviembre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía, donde se contempla el procedimiento para este tipo de casos, ya que la anterior normativa no lo recogía.

Andújar y Linares asumirán definitivamente las funciones

Dicha ley establece en su artículo 59.3 que 'en ningún caso podrá asumirse obligación alguna para la consejería competente en materia de cámaras, no pudiendo quedar directa o indirectamente vinculada por los saldos deudores derivados de la liquidación, de los cuales responderá exclusivamente el patrimonio de la cámara extinguida'.

El decreto aprobado este miércoles también recoge que las cámaras oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Andújar y de Linares serán las que "asuman con carácter definitivo las funciones" de la de Jaén, definidas en el artículo 4 de la Ley 4/2019, de 19 de noviembre, "no quedando en ningún caso vinculadas por los saldos deudores de la cámara extinguida". Además, ambas cámaras pasarán a denominarse Linares-Jaén y Andújar-Jaén.

Asimismo, el decreto especifica que "la asunción definitiva de las funciones de la cámara extinta se mantendrá hasta la creación, en su caso, de una nueva cámara provincial, siempre que cuente con recursos suficientes para el cumplimiento de las funciones encomendadas en la Ley de Cámaras".

Esta solvencia se establecerá cuando "los ingresos previstos asciendan, como mínimo, al diez por ciento de los ingresos de todas las Cámaras de Andalucía en el último ejercicio".

Antecedentes

Cabe recordar que la Cámara de Comercio e Industria de Jaén, una de las seis más antiguas de España, arrastraba serias dificultades desde hace más de una década. Se hicieron especialmente visibles con la dimisión en marzo de 2014 del presidente, Luis Carlos García, por lo que la Junta intervino como administración tutelante ante una situación ruinosa con una deuda que rondaba entonces los seis millones de euros y con la plantilla en huelga por impagos.

De este modo, se creó una gestora para pilotar el proceso electoral para designar a una nueva dirección. Hubo una única candidatura: la de Manuel Barrionuevo, que accedió a la presidencia del organismo en julio de 2014. Con su equipo, en los poco más de dos años que estuvo al frente trató de buscar soluciones para garantizar la viabilidad de una entidad con más de un siglo de historia, como la venta a la Diputación de su edificio en la calle Hurtado.

Algo que, finalmente, no se pudo conseguir y en octubre de 2016 se produjo la dimisión en bloque de la directiva. Entonces, se conformó una comisión provisional de gobierno de la Cámara de Jaén que en marzo de 2017 recomendaba por unanimidad de sus integrantes el inicio de un proceso electoral para los órganos de dirección. En julio ese año se constituyó la comisión gestora encargada de llevar a cabo las elecciones en la entidad y, al no concurrir candidaturas, se planteó la necesidad de extinción.

De forma paralela, además, el estado de la Cámara de Comercio e Industria de Jaén llegó a los tribunales después de que la Junta, durante su intervención, encargara una auditoría que vino a constatar la "pésima gestión" realizada entre 2012 y 2013 y que también detectó "posibles operaciones irregulares" por más de 200.000 euros. Por ello, visto el resultado, trasladó el informe a la Fiscalía.

Se abrió una investigación en el Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén en el marco de la que se detuvo a siete personas vinculadas al equipo rector de la institución por presuntas irregularidades cometidas entre 2010 y 2014. No obstante, el caso fue archivado definitivamente a finales de 2019 al considerarse que las irregularidades no eran constitutivas de delito, estaban prescritas o no quedaban acreditadas con indicios suficientes.