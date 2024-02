La Junta niega que esté obligada a rehabilitar el parking de La Alameda para abrir el Centro de Salud

La delegada de Salud, Elena González, ha desmentido al portavoz del PSOE en Jaén, Julio Millán, y ha negado que la Junta esté obligada a habilitar el aparcamiento de las plantas inferiores del Centro de Salud Alameda, en Jaén capital, para poder poner en servicio esta nueva infraestructura que aún se encuentra en construcción. "No es cierto que la Junta esté obligada a dotar ese aparcamiento para poner en servicio el centro de salud", ha dicho la delegada en respuesta a las declaraciones de Millán, quien ha asegurado que había un acuerdo en el anterior mandato entre el Ayuntamiento y la Junta para habilitar estos aparcamientos y solventar que el acceso al centro de salud no fuera por el Parque de La Alameda.

Elena González ha incidido en que el vial previsto que dará acceso al centro de salud, y que pasa por el parque, "no será provisional, sino que está recogido en el proyecto y, como tal, será definitivo". Asimismo, defendido que "se trata de un vial de acceso restringido a vehículos de emergencias o a aquellos que, en horario de apertura del centro de salud, trasladen usuarios con movilidad reducida, lo que en la práctica no supondrá el paso masivo de vehículos bajo ningún concepto". En esta línea, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos, puesto que los centros de salud no se abren los fines de semana.

Defensa del proyecto

Además, ha afirmado que "no es cierto que el vial existente se habilitara como peatonal", algo que, tal y como ha afirmado, queda "claro" en el informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Jaén, fechado el 13 de julio de 2021 y emitido en el marco de los trámites de cesión de la parcela".

Así, ha explicado que en el punto 2 sobre 'accesos peatonales y de vehículos de transporte sanitario', detalla textualmente que 'consultado el proyecto de 'Recuperación del Parque de la Alameda y su entorno', del año 2013, ejecutado con cargo al programa Iniciativa Urbana 2007-2013, resulta que se adoquinó una zona como previsión para el acceso rodado al aparcamiento que se pretendía ejecutar.

La delegada se ha mostrado dispuesta "a estudiar tantos planteamientos como se nos transmitan al respecto", pero ha señalado que "el único acceso viable en este momento es el planteado en el proyecto y que cualquier otra alternativa de las que se están trasladando a la opinión pública son inasumibles arquitectónica y económicamente".

La titular de Salud y Consumo en la provincia también ha señalado que "los camiones de la obra no han podido acceder en ningún momento a la cota de la infraestructura, y los materiales, si bien no se han llevado hasta la misma en helicóptero, sí se han transportado con grúas".

En este punto, ha pedido "responsabilidad" a los responsables políticos del PSOE que han accedido a la zona de obras sin autorización, ni elementos de protección. "Además de estar prohibido, puede suponer un riesgo y tampoco es ejemplo para la ciudadanía", ha dicho.