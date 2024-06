Las Vegas: los mejores chefs del mundo degustan los aceites “Jaén Selección” en The World’s 50 Best Restaurants

Los chefs que se están dando cita en The World’s 50 Best Restaurants, entre los que se encuentran los mejores del mundo, han degustado los aceites de oliva virgen extra “Jaén Selección” 2024, que han estado presentes en la cena que la organización de este importante evento gastronómico ha ofrecido a los cocineros asistentes al mismo en la ciudad estadounidense de Las Vegas.

En este acto, la Diputación de Jaén ha contado con un mostrador para exponer los ocho AOVE Jaén Selección -Oro Bailén Picual, OliBaeza, Puerta de las Villas, Esencial Olive, Azorla, Tierras de Canena, Jabalcuz Premium y el ecológico Melgarejo– de los que se han ofrecido degustaciones a los chefs asistentes, a los que también se ha informado sobre las características de los mismos y sobre la oferta gastronómica de la provincia de Jaén.

Hasta Las Vegas se ha desplazado para tomar parte en esta acción promocional el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, juntos a responsables de algunas de las marcas oleícolas que cuentan este año con el distintos Jaén Selección –como Oro Bailén, Puerta de Las Villas, Oleícola San Francisco y Tierras de Canena–, que han mantenido encuentros a lo largo de esta cena con prestigiosos cocineros a nivel internacional, como José Andrés, Mauro Colagreco o Kyumin Hahn, del restaurante Kadeau, de Copenhague, entre otros.

Esta cena ha sido una de las actividades programadas en el marco de The World’s 50 Best Restaurants, en las que se están promocionando los Jaén Selección 2024. Así, estos AOVE no sólo han estado presentes en la cena de bienvenida de este evento o en la cena de cocineros, a los que se ha entregado material promocional de estos AOVE y una botella de 100 ml de aceite jiennense. También hoy miércoles, 5 de junio, los Jaén Selección se ofrecerán para su degustación a los cocineros, periodistas y expertos gastronómicos que se darán cita a partir de las 20.30 horas –hora estadounidense– en la gala en la que se conocerán los nombres de los restaurantes que conformarán la lista de los 50 mejores del mundo.

¿Qué son los 50 mejores?

Los 50 mejores restaurantes del mundo han reflejado y celebrado la riqueza y diversidad del panorama culinario mundial desde 2002. Gracias a su panel de 1.080 expertos culinarios, así como a su procedimiento de votación estructurado y auditado, la lista anual de los mejores restaurantes del mundo ofrece una instantánea de algunos de los mejores destinos para experiencias culinarias únicas, además de ser un barómetro de las tendencias gastronómicas globales, según explican en su web.En 2002, la revista británica Restaurant , la publicación líder dedicada al sector de la restauración en el Reino Unido, decidió crear una lista de los mejores restaurantes del mundo, basándose en el consejo de 150 expertos. Al año siguiente, ese mismo equipo decidió organizar una celebración para conmemorar el anuncio de Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo; así nació el espíritu de entrega de premios y celebración.Antes de esto, nadie se había atrevido a asumir la tarea de incluir a toda la industria de la restauración, en toda su diversidad global, en un único sistema de clasificación. Este sistema se ha perfeccionado con el tiempo, creciendo primero hasta llegar a un panel de 300 expertos y luego, finalmente, a más de 1.000, y se han ido realizando mejoras estructurales a lo largo del camino. Poco después, The World's 50 Best Restaurants pasó a ser una publicación independiente de la revista Restaurant .La fuerza y la originalidad de The World's 50 Best Restaurants radica en la relevancia de su red geográfica y el nivel de experiencia de sus votantes, quienes en conjunto componen The World's 50 Best Restaurants Academy. El mundo está dividido en 27 regiones electorales, cada una encabezada por un presidente de la Academia. El panel de cada región está formado por escritores y críticos gastronómicos, chefs, restauradores y gourmets viajados, cada uno de los cuales tiene 10 votos. Lea más sobre el proceso de votación y la Academia , y consulte nuestras preguntas frecuentes . La ceremonia anual de entrega de premios a Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo se celebró en Londres de 2003 a 2015 antes de iniciar una gira mundial con paradas en Nueva York en 2016, Melbourne en 2017, el País Vasco en 2018, Singapur en 2019, Flandes en 2021 y Londres. en 2022. El programa de premios se celebró en Valencia en 2023, cuando la lista se dio a conocer en una ceremonia de entrega de premios en vivo el martes 20 de junio, mientras que la próxima edición se revelará el 5 de junio de 2024 desde Las Vegas. Cada año, la celebración crea una oportunidad única para reunir a una increíble comunidad de chefs de todo el mundo.