Más de 2.000 personas se solidarizan en el Maratón de Futbol que organiza el Atlético Jaén protagonizado por los niños

Jugadores de once clubes deportivos de la provincia toman parte en el XVI Maratón Solidario de Fútbol que organiza el Atlético Jaén con el patrocinio de la Diputación Provincial de Jaén con el objetivo de recoger alimentos no perecederos y juguetes para ayudar a familias con dificultades económicas. El evento ha reunido a más de 2.000 personas, según el presidente del Atlético Jaén, Pedro Hernández.

La trayectoria de este maratón deportivo es larga, se ideó en el año 2000 y todavía perdura. "A lo largo de estos años hemos ido haciendo felices a muchos niños", señala el organizador. Este maratón solidario supuso la celebración de un total de 17 partidos, que se disputaron de forma simultánea a partir de las 16:00 horas en los campos de fútbol Sebastián Barajas y Antoñete y en el que tomarán parte jugadores pertenecientes a la categoría bebé, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Las edades de los niños comprendían desde los 4 a los 12 años.

Pedro Hernández cuenta la enorme acogida que ha tenido esta edición: "Ha sido un desborde este año enorme, han competido 600 niños, hay 300 por parte del Atlético Jaén y otros de 300 de otros clubes. Cada uno trae más de un kilo de comida, y también hemos recaudado muchísimos juguetes. Ha habido un ambiente muy bonito con los padres y los niños, con una gran armonía y hermandad. Los padres estaban muy contentos".

La vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha mostrado su satisfacción por colaborar en esta actividad que "además de fomentar la práctica deportiva y ser una jornada de convivencia entre clubes y equipos invitados en la que se promueven valores propios del deporte como el trabajo en equipo o el esfuerzo, también tiene un carácter solidario, muy importante en estas fechas, donde la solidaridad tiene que estar más presente que nunca en nuestra sociedad”.

Más de 800 kilos de alimentos

El Sebastián Barajas fue escenario de un total de nueve partidos en los que los futbolistas de categorías inferiores del Atlético Jaén jugaron con las del Deportivo Jaén, el Club Deportivo Jaén 2021, Club Deportivo Hispania, la Unión Deportiva San Felipe y el Real Jaén CF. Asimismo, el campo de fútbol Antoñete acogió partidos entre el Atlético Jaén y el Club Deportivo La Charca, Los Villares CF, Real Jaén CF, Unión Deportiva San Felipe, el Jabalquinto, el Entrecaminos y el Atlético Mancha Real.

"El evento es imperante para nosotros porque vamos hacer felices a niños que a lo mejor no tienen juguetes y al comedor. Si le llevas 800 kilos de alimentos imagínate cuanto pueden guardar en la despensa y eso es un orgullo para nosotros, porque hay muchas personas necesitadas que no sabemos. Y con estos juguetes que hemos recaudado aquí, los niños que no puedan permitírselo tendrán su juguete", expresa Hernández.