Mariló Montero "triunfa" en Jaén: "Las mujeres participan en los toros cuando les da la gana"

La periodista Mariló Montero, como embajadora del Congreso Nacional de Toro de Cuerda, que se celebra en Beas de Segura, subrayó la importancia de la mujer en la tauromaquia y en las tradiciones taurinas en España durante su intervención en el festejo. Montero, que agradeció a la organización las actividades de estos días en Beas, es una gran amante de la tauromaquia y recordó el papel histórico de la mujer en ella. "Hace un tiempo, descubrí una fotografía de 1920, de un encierro, en Estella, en Navarra, en mi pueblo, donde las mujeres ya corrían, con sus vestidos y faldas, delante de los toros. Ósea que este presente no es una novedad, las mujeres han participado en los festejos taurinos cuando les ha dado la gana. Es cierto que hubo un tiempo de prohibición en los ruedos, por ejemplo, pero han sido más de 2.000 toreras en España, se les prohibió torear, pero no hay cosa que nos guste más a las mujeres que nos digan que no..." arremetió entre aplausos.

"Volvimos a los ruedos y aquí, en Beas, quien quiera agarrarse a una cuerda, lo hace libremente", agregó. "Me gusta que este presente, como aquella fotografía, en blanco y negro, dentro de unos años, las fotografías de hoy les muestren a las nuevas generaciones lo que hemos compartido hoy. Aquí las mujeres somos iguales a los hombres, que todos somos la misma familia. Salud y suerte", concluyó.

Destino turístico taurino

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, señaló que la celebración en Beas de Segura del 19º Congreso Nacional Toro con Cuerda certifica que la provincia "es un destino taurino por derecho".

Así lo ha indicado en la inauguración de este encuentro, que se desarrolla hasta el domingo con la presencia de representantes más de una veintena de poblaciones españolas que celebran este tipo de festejos taurinos.

En el acto, que también contó con el alcalde de Beas de Segura, José Alberto Rodríguez, entre otros, ha felicitado al Ayuntamiento porque con la celebración de esta cita "este municipio se convierte en un referente nacional del toro bravo".

"En este encuentro no sólo se dará a conocer cómo se desarrolla esta tradición taurina en cada uno de los municipios participantes, sino que además permite disfrutar de nuestro paraíso interior y de todo lo que ofrece nuestra provincia", dijo Reyes, que estuvo acompañado por el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

A su juicio, ser sede de "este prestigioso Congreso Nacional del Toro con Cuerda es una muestra más de la importancia y de la tradición que el mundo del toro tiene en la provincia de Jaén", lo que la "convierte en un destino taurino por derecho".

El alcalde de Beas de Segura, por su parte, agradeció a la Diputación de Jaén, así como al resto de administraciones y entidades colaboradoras su implicación en este encuentro, ha destacado que "después de 15 años vuelve este congreso al municipio".

"Un evento que aglutina a un número importante de aficionados al mundo del toro, ya que son 24 las localidades que nos visitan desde diferentes puntos de la geografía española pertenecientes a la Federación Española de Toro con cuerda", comentó.

Charlas, exposiciones, una muestra gastronómica con productos típicos de los pueblos adheridos a esta Federación, verbenas y hasta 25 exhibiciones de toro ensogado o de cuerda forman el programa de un Congreso Nacional que cuenta con la presentadora Mariló Montero como embajadora.

Además, a lo largo de esta semana ha contado con actividades previas, como los talleres de toros con cuerda en colegios de Beas de Segura y la apertura de las exposiciones en la Oficina de Turismo y en la sede de la Hermandad de San Marcos.

Un total de 24 pueblos y ciudades de toda España (Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana) forman parte de la Federación Nacional del Toro con Cuerda, entidad que ha impulsado una ruta turística y cultural en torno al toro con cuerda de la que forman parte los municipios de Beas de Segura y Arroyo del Ojanco.