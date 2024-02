Miles de agricultores protestan divididos por desacuerdos interrumpiendo el tráfico en dos vías de Jaén

Los motores de los tractores rugieron fuerte el día 6 de febrero cuando de forma espontánea, agricultores y ganadores organizados por redes sociales, bajo el nombre Plataforma 6 F, cambiaron el campo por la carretera para manifestarse por las medidas adoptadas en la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea (UE). Miles de trabajadores del campo salieron en todo el territorio español cortando carreteras y autovías, y Jaén, aunque con menos confluencia que en otras provincias como Granada o Sevilla también provocaron ocho parones en las vías de la provincia. Del mismo modo, a principios de año las organizaciones agrarias de Asaja, Coag y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias anunciaron para San Valentín una manifestación representativa.

Desde entonces, las protestas no han parado y la Plataforma 6 F de Jaén con más de un centenar de agricultores ha provocado algunos cortes en los ocho días que han salido a la calle, cómo ha sido la A-32 en Úbeda o la A-401 en Huelma. Para hoy, se esperan que los cortes tengan mucha más contundencia ya que, según señalan fuentes de UPA a este medio, serán miles los manifestantes que partan desde sus municipios al punto acordado a las 10:00 de la mañana, la A-4 a la altura de Guarromán, en el polígono industrial de Guadiel, entre el kilómetro 288 y 286. No obstante, estas protestas estarán marcadas por la división. Muchos manifestantes de la Plataforma 6F marcan distancia y se desligan de las asociaciones agrarias convocantes y expresan que no acudirán a este punto, porque dicen, no sentirse representados. Por ello, han escogido la A-4, pero a la altura de La Carolina y alientan a unirse a ellos.

El distanciamiento entre ambas partes organizadores empezó aumentar con los días, motivado por el distanciamiento de la Plataforma 6 F, quien sostiene no sentirse respaldado en las protestas. Por ello, el organizador de dicha organización en Jaén, Rogelio Heredia hizo un llamamiento a todos los agricultores a seguir secundando la huelga, esta vez en La Carolina. "Nunca se ha luchado tanto y tan fuerte, las medallas se las tiene que poner alguien, creo que nos la merecemos y no podemos dar lugar a que se las pongan quienes no han luchado. Mañana todos a La Carolina, os necesitamos más que nunca, necesitamos más visibilidad que nunca", exclamó.

"Nosotros respaldamos todas las movilizaciones en aunar esfuerzos, es decir, todo lo que sea, defender la agricultura y la ganadería bajo la premisas que nosotros planteamos, como modificación de los acuerdos comunitarios con terceros países, la introducción de las cláusulas de espejo, que se modifique y que se aplique realmente la ley de la cadena, que haya precios justos para los productos, etcétera. Ahí no tenemos ningún problema", afirman desde UPA a este medio.

Una de las principales medidas que claman también desde la Plataforma 6 F es la competencia desleal que existe en relación a los productos que entran fuera de la Unión Europea y con los que España no puede competir. "Mientras tanto veo que las estanterías se llena, la gente tiene que comer, pero de fuera, de donde son más competitivos, y entonces el rico se hace más rico, se deslocaliza, produce más barato, se hace más rico. No hay inspecciones en fronteras, no hay control, es una competencia absolutamente desleal y yo voy desapareciendo", expresa Heredia.

El organizador de Jaén denuncia que las asociaciones agrarias están condicionadas y politizadas y critica que no están mejorando las condiciones del campo. "Pasan los años y yo estoy como estoy. Entonces, yo no necesito dirigentes en nómina", apunta. "Voy a seguir en la calle protestando de toda manera posible y contundentemente y todos los días que sea necesario para arreglar esto", expresa.

UPA defiende su lucha y las demandas que están realizando a las tres administraciones en cuenta que las demandas se están pidiendo a las tres Administraciones. "Se pide a Bruselas, se pide al Ministerio y se pide a la Junta de Andalucía, que las tres tienen competencias en cada uno en su ámbito. Entonces, pedimos medidas para las tres. Nosotros vamos a seguir negociando tanto con el Ministerio como con la Junta como con Bruselas. Y la idea es que poco a poco se vayan consiguiendo cosas", expresan.

En las medidas de la PAC, UPA explican que se ha mejorado, han conseguido condiciones que antes no había, como la ayuda asociada al olivar tradicional, los techos de ayuda, o el pago redistributivo. "Se tienen que mejorar, por supuesto, claro, se tienen que mejora, lo que hace falta es pedagogía, dinero y tiempo", explica.

"El hecho de que tengamos mesa de interlocución es fundamental, tú tienes que sentarte con el Gobierno para poder pedirles explicaciones. Lo que tú no vas a ver es que solo en la calle no se consiguen las cosas. Hay que sentarse, hay que negociar", apunta UPA.

El número de manifestantes no es exacto, pero el objetivo según explica UPA a este medio es que se pueda llegar a las 4.000 y 5.000 personas. Se han convocado autobuses desde numerosos municipios , como puede ser el caso de Alcalá la Real, o también se conoce que desde Andújar saldrá una columna de tractores. Por otro lado, la Plataforma 6 F sostiene que las protestas serán indefinidas hasta que consigan su objetivo. "El espíritu de 6F, es un espíritu de una revolución social del chico contra el grande", señala Heredia.