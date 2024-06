Ministros de España, Marruecos y Túnez confirman su asistencia al OOWC

El Olive Oil World Congress (OOWC), que se celebrará del 26 al 28 de junio en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid, reunirá a los principales actores del sector del aceite de oliva y del olivar a nivel mundial, con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos y la generación de nuevas relaciones comerciales. El, que se celebrará delen elen Madrid, reunirá a los principales actores del sector del aceite de oliva y del olivar a nivel mundial, con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos y la generación de nuevas relaciones comerciales.

A pocos días de su celebración ya se están perfilando los detalles organizativos y se ha confirmado que la inauguración contará con la presencia de Abdelmonem Belati, ministro de Agricultura, Recursos Hídricos y Pesca de Túnez, y Mohamed Sadiki, ministro de Agricultura, Pesca Marina, Desarrollo Rural, Agua y Bosques de Marruecos. Su participación demuestra el interés de estos países por la búsqueda de soluciones tecnológicas a los nuevos retos que tiene la olivicultura del mediterráneo en estos momentos. Igualmente, se ha extendido la invitación a participar a los consejeros de las principales comunidades productoras de España. Estarán presentes también Raúl Compés, director del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM) en Zaragoza, y Francisco Javier Moreno, vicepresidente de Relaciones Internacionales del CSIC. Además, Jaime Lillo, director ejecutivo del Consejo Oleícola Internacional (COI), estará presente como orador principal, encargado de inaugurar el OOWC con su ponencia.

Clausura por el ministro Luis Planas

Por otro lado, está previsto que el encargado de clausurar este evento de alcance internacional sea Luis Planas Puchades, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España. Estos líderes aportarán su experiencia en la implementación de políticas de desarrollo del sector en un contexto de cambios, tanto en la fase de producción como la situación de mercado que hoy se vive. En el encuentro participarán también operadores del sector del aceite de oliva y del olivar a nivel mundial como Gennaro Sicolo, presidente de la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), y Abdessalem Loued, presidente del Comité Consultivo del COI. Todo el sector espera que el OOWC impulse la colaboración entre diferentes países productores y sus operadores en el sector, fomentando la innovación y la tecnología. Durante el congreso, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en sesiones académicas y comerciales, así como en actividades de networking, donde podrán conocer de cerca las últimas tendencias y desarrollos en la industria.

¿Te lo vas a perder?

programa del congreso visitando este enlace. Inscríbete aquí. Descubre más sobre eldel congreso visitando

Bajo el lema 'Taste it, enjoy, It's olive oil', el OOWC cuenta para su organización con la colaboración de AgroBank, MSC, CIA-Agricoltori Italiani, John Deere, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mediante su estrategia #alimentosdEspaña, Aceites de Oliva de España y la Junta de Andalucía mediante su marca 'Gusto del Sur', Filiera Oleicola Olearia Italiana, como patrocinadores Platino; Grupo Interóleo, Büttner, Yara International, GEA, AGQ Labs y Balam Agriculture como patrocinadores Oro; la empresa Kubota, Hispatec, Todolivo y SGS como patrocinadores Plata; Agrocolor como otros patrocinadores. Agrotec, Voz do Campo, Puglia Live, Grupo Joly y Oleo son los Media Partners del OOWC.

La participación en el OOWC no solo ofrecerá una plataforma única para el aprendizaje y la innovación, sino también una oportunidad invaluable para establecer contactos directos con profesionales de relevancia en el sector. Los patrocinadores y asistentes podrán disfrutar de una gran visibilidad durante la cita más importante del sector del aceite de oliva, lo que contribuirá a fortalecer sus redes y expandir sus oportunidades de negocio.

917 217 929 o mandando un email a info@oliveoilwc.com Todo aquel que esté interesado en formar parte de este proyecto puede obtener información a través de la Secretaría Técnica del OOWC llamando alo mandando un email a

Sobre el OOWC

El Olive Oil World Congress es un evento que congregará a los principales ponentes a nivel mundial en cada materia, generando conocimiento sobre las novedades e innovaciones existentes en cada eslabón de la cadena de valor. Convocará a todos los operadores del sector a nivel mundial, con el objetivo de aunar voluntades para seguir trabajando todos de forma conjunta. Teniendo en cuenta que España es el líder mundial en producción, comercialización y exportación de aceite de oliva, se ha decidido que la primera edición se celebraría en Madrid en 2024, aunque el proyecto comenzó en el año 2023 con las acciones promocionales de “En ruta hacia el OOWC-2024”. Tras esta primera edición la sede será itinerante, aunque se desarrollarán actividades intercongresos en todo el mundo.