Mujeres de Cazalilla desfilarán con trajes del siglo XVI confeccionados con sus propias manos

Con el ruido de las máquinas de coser de fondo, entre costuras, bobinas y muchas risas han estado 17 mujeres de Cazalilla durante tres meses confeccionando trajes de época del siglo XVI, y hoy desfilarán por las calles de su pueblo en un evento único. Tienen entre 30 y 65 años y para ello, se han formado en moda de recreación histórica, con diseño, corte y confección de vestuario propio de este siglo cuando este municipio obtuvo la concesión del privilegio de Villa a este municipio de la comarca de la Campiña de Jaén por parte de Felipe II en 1565.

El proyecto, denominado 'Moda de recreación histórica en el municipio de Cazalilla' está impulsado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar y cuenta con la financiación de la Diputación Provincial y la colaboración del Ayuntamiento del municipio. Entre las acciones que recoge este proyecto se encuentran la formación y capacitación de los asistentes para la confección de un vestuario del siglo XVI, así como la investigación y análisis de las necesidades de la vestimenta necesaria para celebrar la recreación histórica de la designación de Cazalilla como Villa.

Las protagonistas de la confección y el desfile

Águeda Garrido tiene 60 años, y es una de las participantes. Le comentaron el proyecto y decidió apuntarse porque siempre le ha gustado coser, aunque no haya tenido la posibilidad hacerlo habitualmente debido al trabajo. "Ahora trabajo en ayuda a domicilio, pero antes estaba en el campo. Y me ha hecho mucha ilusión de haber aprendido tanto con mis compañeras, hemos hecho una labor muy bonita", expresa.

A finales de diciembre comenzaron con el curso, le enseñaron a hacer patrones, y a continuación el corte y confección, así como los modelos de esa época de este municipio. Para ello contaban con tres profesores: José Cristóbal Figueras, diseñador; Mari Carmen Liébanez, de corte y confección; y Elena Figueras, responsable del Archivo Histórico del Ayuntamiento.

"Nos enseñaron historia, que a mí por ejemplo nunca me ha gustado, y según iban contando me parecía más interesante. He aprendido a hacer los diseños, o el corte de patrones. Esa clase de trajes nunca los habíamos visto y ha sido muy bonito todo el proceso, nos lo hemos pasado muy bien. El diseñador nos decía que nunca le había pasado que cuando terminara la clases quisieran seguir, nosotras nunca queríamos terminar", cuenta Loren Muriana a este medio.

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, explicó que el proyecto está dirigido a emprendedores y, de manera especial, a mujeres desempleadas dedicadas a labores del hogar o a la agricultura. "Con este proyecto se abre una nueva ventana al emprendimiento, además de que persigue promover acciones formativas orientadas al autoempleo y a la promoción turística del municipio", añadió.

Por su parte, la gerente de la Cámara de Comercio de Andújar, Ana Peña, señaló que, debido a la despoblación que soportan las áreas rurales y el éxodo de jóvenes y familias hacia poblaciones urbanas con mayor oportunidades de inserción laboral, este tipo de acciones pretenden contribuir a fijar la población a los núcleos más pequeños creando oportunidades de emprendimiento además de servir de revulsivo turístico.

Hora del desfile

Cada lunes, martes y jueves acudían al taller de 16:30 hasta las 20:00 horas y en total han elaborado 17 trajes de mujer y cinco de hombres, aunque aseguran que continuarán haciendo estos últimos hasta llegar a 11. El desfile será hoy a partir de las 18:00 horas y saldrán desde el Torreón Árabe 'Torre de Calígula' hasta la escalinata de Santa María Magdalena. Antes tendrá lugar la proyección audiovisual resumen del desarrollo del proyecto e intervendrá la gerente Cámara de Comercio, el diputado del Empleo y Empresa y el alcalde de Cazalilla, Manuel Jesús Raya.