El PSOE de Alcaudete se defiende ante la acusación de "compra de votos" a "gitanos" en un audio filtrado

Revuelo en Alcaudete por un audio reenviado a través de WhatsApp por una militante del PSOE donde acusa al partido de dar "alas" a "los gitanos" y arremete contra ellos con insultos, por supuestamente, romper retrovisores de los coches durante un mes en su calle. El partido socialista del municipio, que gobierna en el Ayuntamiento, ha reaccionado a este audio condenando toda manifestación racista y muestra su repulsa por los discursos de odio, prejuicios y estereotipos "contra determinados colectivos".

En el audio difundido en el propio grupo del partido por una militante muy conocida expresaba estar muy enfadada. "Así que vosotros, ya que le bajáis los votos y todos los gitanos tienen los votos, decidles también que se comporten como personas en condiciones como somos los demás. Ellos no respetan a nadie", insiste en la nota de voz filtrada por El Español.

El PSOE de Alcaudete, asegura que en este audio atribuido a una militante socialista, tiene un "contenido lamentable" que el partido rechaza de plano. En consecuencia, el grupo socialista ya ha puesto en marcha las medidas orgánicas oportunas para determinar la responsabilidad de esta militante. "En ese audio en ningún momento se habla de compra de votos, por lo que es una interpretación torticera de quienes quieren hacer daño a este partido con bulos y difamaciones", afirma el partido.

El PSOE defiende un proyecto de progreso y ayuda

En sus quejas acusa al partido por "darle tantas alas a los gitanos y tanto como los estamos protegiendo y ayudando e intentando meterlos en verea, no dejan de ser lo que son: unos hijos de puta". Además, la militante centra sus acusaciones en "unos cuantos de niños y en unas cuantas de niñas", incluso afirma que les dirá "cuatro cosas a los padres, que supuestamente quieren igualarse con nosotros, pero no se van a igualar en la vida". También, culpa al partido por "cosas que hacen" y añade: "¿Ayudas para ellos? Ni agua, no se lo merecen porque estos no se van a reinsertar en la vida".

Por su parte, el PSOE aboga por la protección de las familias y ayudar a quien más lo necesite. "Llevamos cuatro décadas trabajando en el Ayuntamiento de Alcaudete con honestidad, rigor y seriedad. Lo saben sus vecinos y vecinas, que han ido revalidando su confianza en este proyecto elecciones tras elecciones. Este es el proyecto que ha traído progreso, modernización y avance para Alcaudete, y lo ha hecho con un modelo de justicia social"." Ni las mentiras, ni los infundios, ni los ataques interesados van a quebrar a este partido", aseguran.