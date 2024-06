El héroe nacional Pablo Arredondo Acuña ya es Hijo Predilecto de Baeza

Pedro Cabrera, alcalde de Baeza, acompañado de miembros del Equipo de Gobierno, hizo entrega ayer, a los familiares del héroe nacional Pablo Arredondo Acuña, del título de Hijo Predilecto de Baeza a título póstumo. Dicho acto de entrega estuvo enmarcado en los actos del Centenario de la Muerte en Combate del comandante Arredondo. En dicho acto también se celebró el pregón de exaltación de la figura de Arredondo Acuña pronunciado por el Antonio Ruiz Benítez, general de división director del IHCM.

En el transcurso de la concesión del título de Hijo Predilecto de Baeza, Cabrera Rentero manifestó que “al otorgarle este reconocimiento al comandante Pablo Arredondo Acuña no solo honramos su memoria, sino que también reafirmamos nuestro compromiso de preservar y defender los valores por los que él lucho. Este reconocimiento es un testimonio de nuestro respeto y gratitud. Recordamos no sólo al héroe en campo de batalla, sino también al hombre que compartió risas y sueños con sus vecinos, que caminó por nuestras calles y sintió el mismo sol que hoy nos ilumina. Pablo Arredondo no sólo es un símbolo de valor, sino también de ejemplo de humanidad y dedicación” afirmó.

En sus palabras, el regidor baezano destacó que “si en 2015 se restituyó su memoria con la instalación de su escultura en el paseo del Arca del Agua, ahora este título de Hijo Predilecto es más que un reconocimiento; es una reafirmación de nuestros valores y de nuestra identidad como baezanos. Su ejemplo nos impulsa ser mejores ciudadanos, a trabajar juntos por un futuro más justo y a mantener viva la llama de la memoria y el sacrificio de aquellos que nos precedieron”.

Por último, ensalzó que “el sacrificio de nuestro héroe Arredondo Acuña nunca será olvidado y su legado perdurará por generaciones en Baeza”. La Agrupación Nacional de Legionarios de Honor hizo entrega, en el transcurso de un acto, de un diploma de honor a la Unidad de Música de la Legión.

Quién era Pablo Arredondo

El comandante Pablo Arredondo Acuña nació en Baeza el 8 de enero de 1890, en el seno de una familia de amplia tradición militar. Es uno de los más grandes héroes españoles del siglo XX, habiéndole sido otorgada en dos ocasiones la Cruz Laureada de San Fernando, la más alta condecoración concedida en valor heroico, condición a la que únicamente han accedido cinco militares españoles. Además, le fue concedida una medalla militar individual, un ascenso por méritos de guerra, tomó parte en mas de cincuenta acciones de combate y sufrió diez heridas de guerra. Pero también y, sobre todo, Arredondo fue un ser humano extraordinario por su altruismo y generosidad, su valor y su indomable voluntad, por la alegría y serenidad que sabía transmitir a los que le rodeaban en las ocasiones más difíciles y por la pasión que en todo ponía, en definitiva, un modelo de soldado y caballero. El comandante Arredondo halló gloriosa muerte en combate en la acción de Xeruta el 19 de noviembre de 1924, durante el repliegue de Xauen.