Planas confía en que la retirada de la candidatura a Patrimonio de la Humanidad del Paisaje Olivar sea "temporal"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha viajado hasta Jaén para el V Congreso Internacional sobre Aceites de Oliva, Olivar y Salud. El ministro se ha pronunciado sobre la retirada de la candidatura del Paisaje Olivar como Patrimonio de la Humanidad y se ha mostrado confiado en que esta retirada en Andalucía, como consecuencia de la oposición de agricultores jiennenses, sea algo "temporal" y se pueda retomar porque ha expresado: "no podemos permitirnos que la imagen del olivar no sea la imagen de Andalucía y de España".

"Espero que su retirada sea simplemente temporal y que podamos de nuevo ponerla sobre la mesa porque creo que sería una gran conquista sin duda para la imagen de nuestro sector y también para una mayor valorización de nuestro territorio", ha dicho Planas, que ha inaugurado en Jaén la quinta edición del congreso.

La comisión institucional de los 'Paisajes del Olivar en Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos' aprobó el pasado 29 de abril retirar la candidatura a Patrimonio Mundial. La decisión se ha adoptó tras las voces críticas de más de 8.000 olivareros y cooperativas de Jaén que veían en esta candidatura una amenaza a la propiedad privada.

El ministro ha indicado que la retirada del expediente "corresponde a las autoridades, a las administraciones que han tomado la decisión y a quienes lo iniciaron el ver la oportunidad o no de someterlo en estos momentos a la consideración de la Unesco".

No obstante, ha señalado que conoce el fondo del expediente y lo apoya "firmemente" y por eso confía en que su retirada sea "temporal o táctica" porque "no podemos permitirnos que la imagen del olivar no sea la imagen de Andalucía y de España" y que sea otro país productor el que acabe presentando una candidatura similar.

La candidatura se ha trabajado durante diez años

Esta candidatura ha sido fruto de diez años de trabajo y ha sido impulsada desde la Diputación de Jaén, con el respaldo de las diputaciones de Córdoba, Sevilla y Málaga; las universidades de estas provincias, la Junta de Andalucía, organizaciones agrarias, cooperativas y fundaciones como Savia o Juan Ramón Guillén.

"Seamos capaces nosotros de hacer esto", ha dicho el ministro, que ha añadido que aunque "han corrido muchos rumores en relación con la candidatura", lo que él puede afirmar es que "es una candidatura magnífica, que espero que se retome en algún momento" y que desde el Gobierno de España "vamos a apoyar muy firmemente".

Asimismo, ha defendido que obtener la declaración de Patrimonio Mundial para los Paisajes del Olivar de Andalucía es "un complemento perfecto" a las cualidades saludables del aceite de oliva, también a la cantidad y calidad de producción de nuestro aceite de oliva. "Yo creo que es el complemento perfecto para dar la imagen de lo que es el olivar de Andalucía y que se refleja muy bien", ha concluido el ministro", ha concluido Planas.

200 expertos participan en el Congreso Internacional sobre Aceites de Oliva, Olivar y Salud

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha participado esta tarde en la apertura del V Congreso Internacional sobre Aceites de Oliva, Olivar y Salud, organizado por la Universidad de Jaén con el respaldo de la Administración provincial y en el que hasta el próximo viernes, 10 de mayo, se darán cita en torno a 200 expertos para poner encima de la mesa los últimos avances científicos sobre los beneficios saludables del AOVE y el papel de este cultivo y del oro líquido en otros ámbitos, como la nutrición, la sostenibilidad o el cambio climático.

En este acto, celebrado en el Salón de Plenos del Palacio Provincial y en el que también han tomado parte el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el rector de la UJA, Nicolás Ruiz; el director ejecutivo del Consejo Oleícola Internacional (COI), Jaime Lillo, y el director del Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceites de Oliva, Juan Bautista, el máximo responsable de la Diputación jiennense, que ha valorado la presencia del ministro en la apertura de este encuentro, ha anunciado la celebración de la próxima edición de la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines ‘Expoliva 2025’ en la capital jiennense del 14 al 17 de mayo del próximo año. “Otra cita de gran relevancia para el sector al igual que la celebración de este congreso, ya que nuestra provincia es y debe seguir siendo, referente mundial del aceite de oliva”, ha puesto de relieve Reyes durante su intervención.

La Diputación de Jaén muestra “una vez más nuestro compromiso con la investigación, el desarrollo y la promoción de nuestro aceite de oliva y del olivar al colaborar con la Universidad de Jaén en la organización de este congreso”, ha subrayado Reyes, que ha descrito este importante foro como “un espacio de referencia para expertos, investigadores y profesionales de la salud a nivel internacional, para el intercambio de experiencias y la actualización de conocimientos, y una magnífica oportunidad para que la provincia de Jaén afiance su liderazgo oleícola a nivel mundial”.

Como principal productor mundial de aceite de oliva, la provincia de Jaén “tiene una gran responsabilidad a la hora de liderar el impulso y promoción de la investigación del AOVE también en relación a sus propiedades saludables”, ha incidido el presidente de la Diputación, y en este ámbito “contamos con un gran aliado, como en tantas otras cuestiones relevantes para esta provincia, como es la Universidad de Jaén”. Un ejemplo de esta cooperación es este congreso, pero Paco Reyes ha recordado otras iniciativas relevantes como los estudios Predimed y Predimed Plus, en los que se abordan los beneficios del consumo de aceite de oliva a la hora de prevenir enfermedades cardiovasculares o la diabetes, entre otras.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha subrayado algunos aspectos importantes que posee el olivar y el aceite de oliva. En este sentido, Luis Planas se ha referido tanto a la calidad y cantidad que se produce en nuestra provincia, así como a los beneficios que vinculan el oro líquido con la salud. “Este congreso es una gran oportunidad para poner en valor las grandes bondades con las cuenta el aceite de oliva en nuestra dieta mediterránea a través de la evidencia científica y del trabajo que realizan sus investigadores”, ha señalado el ministro, que, asimismo, ha incidido en la imagen que ofrece nuestro olivar, “una imagen con proyección social y territorial”.

En la misma línea, el rector de la Universidad de Jaén ha destacado “la importancia que tiene para la provincia y para la UJA la celebración de este congreso “que tiene como objetivo avanzar, desde el saber y la investigación científica, en el reconocimiento general del aceite de oliva como producto saludable de primer nivel”. “A través de nuestro Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceite de Oliva (INUO), que es líder mundial e innovación e investigación dentro del sector oleícola, unimos fuerzas con la Diputación de Jaén para volver a acoger en nuestra provincia este cita internacional de gran relevancia científica y técnica”, ha matizado Nicolás Ruiz.

Durante su intervención, el director ejecutivo del COI, Jaime Lillo, ha felicitado a la organización por “el increíble programa de este congreso, que cuenta con los mejores investigadores de la salud pública y que representan a las instituciones más prestigiosas de todo el mundo en el ámbito de la ciencia”. Por su parte, el director del Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceites de Oliva, Juan Bautista, que ha sido el encargado de desgranar parte del contenido de este congreso, ha resaltado que “citas como ésta ponen en valor las excelencias de nuestro AOVE, así como el papel que juega en la cocina de vanguardia y permite establecer nuevas sinergias entre investigadores presentes”.

En este encuentro internacional sobre aceites de oliva, olivar y salud se han inscrito unos 200 prestigiosos científicos procedentes de universidades como Harvard, Yale, Temple, Barcelona o Navarra, entre otras, para exponer los resultados de los estudios que se están desarrollando a nivel internacional en torno a enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas, el envejecimiento o el cáncer, además de abordar el papel del aceite de oliva en la nutrición, la sostenibilidad y el cambio climático o analizar la situación del mercado del aceite de oliva a nivel mundial.