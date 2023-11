"La comarca de El Condado pagaría la factura de agua más cara de España"

Alcaldes del Partido Popular de la comarca El Condado registran en el Congreso de los Diputados de Madrid una Proposición No de Ley (PNL) por la "desproporcionada subida de agua en El Condado". El aumento, dicen, puede llegar hasta el 140% de este servicio básico, que es el agua, y una factura "inasumible" para muchas familias.

"Tenemos una problemática bastante gorda porque si todo va como según han indicado los precios del agua sería la zona que más cara pagaría la factura de toda España", explica el alcalde de Arquillo, Miguel Ángel Manrique.

La red de conducción de agua de la comarca ha estado marcada históricamente por su mal estado y antigüedad, lo que ha provocado frecuentes cortes en el suministro. En 2015 se realizó una primera fase para arreglar los desperfectos, y ahora se está trabajando en una segunda fase de mejora. "En la primera fase, el coste fue de 3 millones 700 mil euros y no nos repercutieron a los ciudadanos, ahora sí están repercutiendo el coste de 6 millones 546 mil euros", afirma Miguel Ángel Manrique.

Por su parte, alcaldes y portavoces socialistas de la comarca defienden que seguirán trabajando para que el coste de las obras de abastecimiento no repercuta en la factura del agua, si bien denuncian la "deslealtad" de los cargos del PP, que "han roto la unidad de acción en este tema y se han lanzado a propagar mentiras sin pudor".

El alcalde socialista de Navas de San Juan, Joaquín Requena, asegura que es falso que estén pagando las obras de abastecimiento. "Lo que se está pagando son las roturas, averías y pérdidas de agua que se producían en los años de Gobierno del PP", señala.

La situación de la factura de el agua de pueblos de El Condado, es "insostenible". En municipios como Arquillos la liquidación del abastecimiento de 2022 de coste de agua al alta es de 1,98, y en el 2023 aumentó hasta 2,16. "Comparado con otros municipios la diferencia es enorme. Por ejemplo en otros pueblos fuera de El Condado pagan el 0,14 o 0,16", explica Manrique.

Hasta 140 euros por la factura de agua

Hasta ahora los ciudadanos no tienen esa sensación de encarecimiento porque el Ayuntamiento de Arquillos está sufragando esos costes. "El consistorio les está cobrando a los usuarios a 0,55 a la baja y el coste es de 2,16. Hemos ido solventando estos pagos, ahora no se nos permite por la regla de gasto, y nos van a obligar a subir los recibos de agua. Estoy en contra de que un vecino pague 140 euros por la factura de agua. No tenemos que pagar cinco veces más, que por ejemplo Vilches", señala el alcalde de Arquillos. Además, esto condicionaría a nuevas empresas que quisieran instalarse en esta comarca debido a los altas facturas de agua que tendrían que afrontar.

"Somos aproximadamente 19 mil habitantes y repercutir los gastos del pantano en una población tan pequeña nos están crujiendo. Pedimos que nos añadan a un canon de regulación, es lo próximo que vamos a pedir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Vamos a pedir otra solución, como el abastecimiento de otros pantanos. Me parece atroz que en años como estos donde no hay cosecha de aceituna, con una situación tan dramática para los ciudadanos se suba la factura del agua", expresa el alcalde de Arquillos.

Los alcaldes populares remitieron una carta a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico para que la segunda fase de las obras de renovación de la tubería del sistema que abastece a estos municipios "no se repercuta en las facturas que pagan los vecinos, que ya pagan las más caras de la provincia de Jaén y una de las más altas de Andalucía". El diputado nacional, Juan Diego Requena, registró el escrito junto a los alcaldes de Arquillos, Castellar, Montizón y Santisteban del Puerto, Miguel Ángel Manrique, José Mena, Valentín Merenciano y Javier López, respectivamente.

Rotura en la unión de los alcaldes de El Condado

Joaquín Requena explica que el tema del agua siempre se había tratado de manera unánime en la comarca entre alcaldes del PP y del PSOE, pero que "en esta ocasión los alcaldes del PP se han desligado de manera desleal cuando ya había una serie de acuerdos para trabajar conjuntamente, sin color político, como siempre habíamos hecho, porque entendíamos que así estábamos beneficiando a nuestro comarca y porque, de hecho, se han conseguido muchas cosas así".

Hacia estas acusaciones de "deslealtad", Miguel Ángel Manrique, expresa que le pidieron a Diputación un estudio de una subida de precios equitativa en todos los municipios del condado y regular los costes para no tener déficit. De la posterior reunión con todos los alcaldes salió un acuerdo, aunque señala el alcalde, sin firmar, para una subida de la factura del agua progresiva a los ciudadanos. "Me reuní con los concejales de mi partido y vimos inaceptable subir la tasa a los ciudadanos", señala.

"Nosotros dijimos que primero íbamos a luchar por no subir el precio en alta y movilizarnos antes de subirle las tasas a nuestros ciudadanos. Llamé a la alcaldesa de Sorihuela del Guadalimar y ella ya había subido ese precio, cuando habíamos avisado con suficiente tiempo para que no subiese la tasa. Lo único que pido es juntarnos de nuevo en una mesa de diálogo y empezar a trabajar por nuestro pueblos", cuenta el alcalde de Arquillos.

"Lo que pedimos es justo porque se cumplen los condicionantes que la Ley de Aguas establece para eximir de este pago, vivimos en una zona económicamente deprimida, estamos en riesgo de despoblación y tenemos una situación geográfica particular", subraya por su parte el diputado nacional del PP, incidiendo en que "existe el precedente, ya en 2015 un Gobierno del Partido Popular no aplicó el coste de las obras en la factura del agua en El Condado".

"La renta de las familias de El Condado es menor"

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, manifestó que están trabajando de la mano de los alcaldes y portavoces socialistas para que el coste de las obras no se le cargue a los vecinos y vecinas de El Condado, porque es algo "de justicia". Explicó que se están llevando a cabo actuaciones desde el Grupo Parlamentario y la Diputación para que a los usuarios de agua de El Condado se les exima del criterio de recuperación de los costes de inversión.

"El argumento es la renta que tienen la familias de El Condado, que es menor a la de otros territorios y que cumple las condiciones que establece el Ministerio para eximir a un territorio de esos costos", señaló. Asimismo, Reyes valoró que hoy en El Condado la situación es "totalmente distinta" a la que encontrada en 2018, "con cortes de agua constantes y donde no había agua en cantidad y calidad suficientes para un abastecimiento digno".