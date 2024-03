La Santa Cena de Jaén tacha fechas en el calendario para ver su nuevo manto en la calle

Han trabajado durante un lustro en la Hermandad de Jesús Salvador en Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación de Jaén para contar con un nuevo manto que su virgen al fin lucirá esta próxima Semana Santa. Se trata de una obra artesanal confeccionada por los jiennenses Javier Martínez y Martín Suárez que se ha expuesto durante algunas semanas en el Museo Provincial. Un manto clásico, con la alegoría de Pentecostés y que ya reposa un palio cuya imagen titular reside en la parroquia Juan Pablo II, en el barrio del Bulevar.

Esta será la primera Semana Santa con Carmen Ramírez en el puesto de hermana mayor de la Hermandad, por lo que será ella la encargada de recoger los frutos de un trabajo que se ha prolongado durante los últimos cinco años y que sólo se vio frenado por la pandemia. Es ella quien explica que desde el triduo “se ha notado más el acercamiento del cofrade”. “En la imposición de medallas a los hermanos hubo más participación que en ningún año y lo mismo está ocurriendo con las papeletas de sitio. Va a haber muchos más nazarenos pero creo que es algo general que se está viendo en todas las hermandades de Jaén”, explica la hermana mayor a Jaén Hoy.

Lo hace afrontando un calendario que ya no frena hasta el Domingo de Ramos pues sin ir más lejos este viernes celebrarán un viacrucis y el sábado el nuevo manto recibirá la bendición. Durante la próxima semana los trabajos se centrarán en la composición de unos pasos que serán exhibidos durante el sábado previo a la Semana Santa. “De estas fechas me gusta todo. Trabajamos durante todo el año pero el poder estar más cerca de los hermanos cofrades es especial. Todo lo que se hace en Cuaresma es un poco más especial y todo es más bonito para nosotros”, defiende Ramírez.

No oculta tampoco que esta no será una Semana Santa más para ella pues lleva muchos años en la Hermandad y ahora lo ve todo desde una óptica diferente, una en la que tiene mucha más responsabilidad. “Siempre he estado en la estación de penitencia pero esta va a ser más especial. Quizás sea por la responsabilidad que tengo un cosquilleo diferente en el cuerpo pero es lo que lo hará aún más especial. Apenas llevo tres meses en el cargo y para mí es todo nuevo. Tenemos todos muchísima ilusión”, finaliza Carmen Ramírez.

Y precisamente esa palabra, ‘ilusión’, es una de las que más se repite estos días en los entornos de las hermandades de Jaén, que se preparan para su semana más especial del año.