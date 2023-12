El profesor de la UJA Juan Miguel Martínez Galiano, primer matrón catedrático de universidad en España

“Me siento feliz por lo que supone para la provincia y para la Universidad de Jaén, porque que la UJA pase a la historia como la Universidad que ha conseguido tener el primer matrón catedrático de España supone un reconocimiento a la calidad del potencial humano, la investigación y la formación que se imparte”, ha declarado Juan M. Martínez, que además se ha convertido en el primer profesor del Departamento de Enfermería de la UJA en obtener la cátedra universitaria. “El prestigio de la Universidad de Jaén, de su formación, de su investigación es ya reconocido y así lo reflejan diferentes indicadores y ranking. Por ello, esto viene a reforzar más aún el potencial y la calidad que tiene y proyecta la Universidad de Jaén al darle ás visibilidad”.

Para la obtención de su cátedra, Juan Miguel Martínez defendió en el segundo ejercicio de su oposición el proyecto titulado ‘Adherencia a la dieta mediterránea y su asociación con la depresión postparto’. Sobre el proceso que ha tenido que realizar, explica que “ha sido un camino largo y duro, con mucho trabajo y mucha dedicación”. “He tenido el apoyo de muchos compañeros y la colaboración de profesionales e investigadores de muchos lugares. La consecución de la acreditación nacional para poder concursar al cuerpo de catedráticos no es fácil, de hecho tiene pocas solicitudes porque tiene unos requisitos impresionantes. La ANECA busca la excelencia y para ello marca unos mínimos que no son fáciles de conseguir. Por ello, agradezco a mi familia, mis compañeros y colaboradores el trabajo, porque sin ellos esto no hubiese sido posible”, declara.

Estudiante de Enfermería en la UJA

Juan Miguel Martínez Galiano estudió Enfermería en la UJA. Tras la conclusión de sus estudios, obtuvo una plaza de formación de matrón en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y la Universidad de Granada, donde realizó el Máster oficial universitario en Investigación y Avances en Medicina Preventiva y Salud Pública, lo que supuso su primer contacto con la investigación. Defendió su tesis doctoral también en la Universidad de Granada, a través de un proyecto con financiación competitiva del Instituto de Salud Carlos III, del cual fue investigador principal, sobre el impacto del programa de educación maternal sobre la madre y el recién nacido, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude.

Antes de incorporarse a la UJA, desarrolló su labor profesional en distintos servicios y unidades de diferentes comunidades autónomas durante 3 años y como matrón durante 13 años. Tengo plaza fija en excedencia en el SAS que obtuve por oposición.

Con estancias de docencia e investigación tanto en Europa como en Iberoamérica, es autor de más de 120 artículos, la mayor parte de ellos en revistas internacionales indexadas en bases de reconocido prestigio y con Factor de Impacto del Journal Citation Report (JCR). También ha publicado y coordinado varios libros y capítulos de libros, participando como investigador colaborador y como investigador principal en varios proyectos nacionales e internacionales.

Profesor titular de la UJA desde 2021

Profesor titular de la UJA desde 2021, lleva impartiendo docencia, tanto en Grado como en Postgrado, y coordinando asignaturas desde hace más de una década en distintas universidades, en un primer momento compaginándolo con la tarea clínico-asistencial. Premio a las Buenas Prácticas Docentes, es miembro del Comité Técnico Asesor para las competencias profesionales de las matronas de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).

En el plano de la investigación, su principal línea la desarrolla en Cuidados en Salud Sexual y Reproductiva, perteneciendo al Ciberesp (equipo CB06/02/0011) y es miembro del grupo PAIDI Epidemiología, Medicina Preventiva y Cirugía (CTS-435) de la Universidad de Jaén.