Piden que se conceda el agua "ya" de la Presa de Siles para que lo agricultores puedan empezar a regar

Las comunidad de regantes que abarca más de 2.500 hectáreas y representan a más de 400 agricultores de Puente de Génave, La Puerta de Segura, Torres de Albanchez, Siles, Benatae y Orcera emitieron un comunicado solicitando inmediatamente la concesión de agua de la Presa de Siles para que puedan empezar a regar sus olivos. Así, UPA Jaén se une a esta petición exigiendo medidas "ya".

El secretario general, Cristóbal Cano, apuesta porque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir resuelva, cuanto antes, el concurso de concesión de agua de la presa y lamenta que una parte del sector pretenda dilatar la solución del riego en la comarca porque, en lugar de reclamar agua ya para regar, hipoteca el futuro a unas canalizaciones que no llegarán pronto en el tiempo y de las que, además, no todos los regantes podrán beneficiarse.

"Falsa inauguración"

“Entendemos que el organismo de Cuenca tiene toda la documentación necesaria, presentada por estas comunidades de regantes, para resolver los expedientes sin mayor demora. Confiamos en que este verano se pueda comenzar a regar con el agua de la Presa de Siles, una infraestructura que sigue inutilizada después de que se vayan a cumplir nueve años de la falsa inauguración por la ministra Tejerina”, recuerda Cristóbal Cano.

En este sentido, lamenta que una parte del sector de Jaén esté “más centrado en dar pasos atrás y en volver a un debate estéril del pasado” en lugar de apostar por el presente y el futuro del riego con el agua de la Presa de Siles. “Nos encontramos últimamente con movimientos que pretenden hipotecar el futuro del regadío en la comarca toda vez que se centran ahora en las conducciones sin reclamar agua para comenzar a regar ya. Más les valdría solucionar las duplicidades en las solicitudes de concesión que ellos mismos han generado de forma interesada y que han torpedeado el procedimiento de asignación de recursos”, explica Cristóbal Cano. Además afirma que no están en contra de la construcción de las canalizaciones, pero sí de que se siga dejando pasar el tiempo sin aprovechar el agua de la Presa de Siles.

Lo primero que se tiene que corregir, a juicio de UPA Jaén, es el tema de las duplicidades. “Nos preocupa que Asaja, con la connivencia esta vez de Coag y Cooperativas, esté lanzando una nueva cortina de humo, ahora con las conducciones, para dilatar en el tiempo una cuestión de calado, porque urge la corrección de las duplicidades para que todas las hectáreas solicitadas puedan tener agua para regar. Y esas duplicidades las generaron Asaja y su comunidad de regantes, la misma que ahora lanza una plataforma para desviar la atención. Esperamos que las administraciones depuren las responsabilidades de quienes han creado un problema a sabiendas”, explica Cristóbal Cano.

Y recuerda: “Unas conducciones que, cuando gobernaba el PSOE en Andalucía y el PP en Madrid, eran responsabilidad de la comunidad autónoma, y que ahora, qué casualidad, cuando la situación política es al revés, se le reclama al Gobierno central. Y, para más inri, parece que nadie se acuerda que en 2018, en plena campaña andaluza, el actual presidente Juanma Moreno vino a la Presa de Siles para comprometerse a que haría las conducciones cuando llegase a la Junta. Pues ya han pasado seis años y las conducciones siguen sin existir”.

Para UPA Jaén lo “lógico” es “regar por bombeo cuanto antes, ya que se puede hacer, y el día que lleguen las canalizaciones, con un pequeño cambio en el sistema, aprovechar también esa infraestructura”. Condicionar el riego a la puesta en servicio de unas canalizaciones, que en el mejor de los escenarios se alargarán en el tiempo muchos años, será condenar el futuro de la comarca. Por último, un detalle que no es menor, y es que, según explica Cristóbal Cano, “en la zona hay explotaciones agrarias muy por encima de la cota de altura por la que irán las futuras conducciones y que, si no es con bombeo, no podrán regar. No estamos dispuestos a rechazar que el agua llegue a todo el mundo como sí pretende hacer una parte del sector de nuestra provincia. Esa misma parte que, una vez ha boicoteado la candidatura de los Paisajes del Olivar como Patrimonio de la Humanidad, ahora pone toda su energía en frustrar el riego ya en la Sierra de Segura”. Además, el secretario general de UPA Jaén insiste en que “las canalizaciones deberían construirse con el apoyo y la cooperación de todas las administraciones, europea, nacional y autonómica, por lo que es necesario que se deje de hacer política en periodo electoral jugando con el futuro de la Presa de Siles y de toda la comarca”, concluye Cristóbal Cano.