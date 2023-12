Vanessa Nieto, la cara de la alegría en Alcaudete: "Estamos muy felices por haber dado el premio"

Era una ilusión que siempre había tenido Vanessa Nieto y que hoy se ha cumplido. Esta trabajadora de la papelería 'Génesis', ubicada en Alcaudete, cada año, cuando se acercaba el sorteo de la lotería de Navidad le decía a su compañera: "Mamen, hoy nos tenemos que poner guapas, que vamos a dar un premio". Se lo decía a Mamen Peñálvarez, que junto a Enrique Carrillo son los propietarios de este punto de venta mixto que ha vendido un quinto premio.

No saben el número concreto de décimos que han sido retirados en este local ni quién los ha comprado, pero lo que si saben es que ha hecho muchísima ilusión. "Estoy que no me lo creo, muy muy contenta. Todos los años tenía la ilusión de dar algún premio y hoy al fin he podido. Me tiembla hasta el cuerpo", cuenta para Jaén Hoy con evidente emoción en la voz.

El que se ha repartido en esta papelería, en la que también trabaja Cristina Zafra. Todos juntos han celebrado haber cumplido con esta ilusión y haber repartido dinero y alegría a alguno de sus vecinos. Una situación que también se ha vivido en administraciones de Linares, Úbeda, Andújar, Bailén y Jaén capital, pues este ha sido un número que ha caído muy repartido por toda la provincia.

No es el único quinto premio que se ha dado en alguna administración jiennenses pues ha habido otro cuatro número que han dejado afortunados en tierras de olivos. 37038, 45353, 57421 y 86007 son los números que también