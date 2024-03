Amenazas anónimas por cartas a vecinos y políticos de Villacarrillo: "Por la cuenta que te trae"

Hace unos meses, Francisco Muñoz, de la ejecutiva local socialista de Villacarrillo, cuando abrió el buzón de su casa se encontró con una carta sin remitente y al abrirla se topó con una sorpresa. En su contenido constaban amenazas advirtiéndole que tuviera cuidado con qué hablaba. "Juan, Juan. Cuidadín con lo que dices, de quien no debes, en donde nadie te ha invitado. Limítate a criticar en la barra de los bares que tan bien conoces. No te arriesgues", se puede leer en el escrito. Esta situación, le llevó a denunciar a la Guardia Civil. Y ahora, las amenazas continúan a otros vecinos con otro mensaje: "Por la cuenta que te trae", y un dibujo de una cara con la boca amordazada. Por ello, el alcalde del Ayuntamiento ha expresado en un comunicado su gran preocupación ante esta situación que afecta a la sociedad en "los últimos tiempos" y expresa su "enérgica condena y repulsa" a estas acciones "contrarias a los principios democráticos y al espíritu de convivencia".

Estas advertencias a guardar silencio, según cuenta Muñoz a este medio, son a personas muy activas y críticas por redes sociales con la gestión municipal del Ayuntamiento de Villacarrillo, aunque desconoce la procedencia. En el caso de este afectado forma parte de la ejecutiva local socialista, sin embargo, expresa que la última persona que ha recibido la carta no tiene nada que ver con la política del municipio, sí que es crítica siempre de manera respetuosa. Cuando presentó la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil, entonces ya le comunicaron que no había sido el primero. "Hubo dos o tres personas que también les habían escrito cartas y que no denunciaron públicamente, pero sí en el cuartel. Ahora mismo hay alrededor de cinco denuncias, pero sé que hay más afectados que no denuncian por miedo", cuenta Muñoz.

Desde el Ayuntamiento en un comunicado traslada su pesar a la situación que están viviendo algunos ciudadanos del municipio y explican que miembros del Equipo de Gobierno y la Corporación Municipal también están recibiendo amenazas anónimas. "No hay lugar en nuestro pueblo para comportamientos de esta índole, que buscan sembrar el miedo y la inseguridad entre nuestros conciudadanos. En primer lugar, queremos dejar claro que no toleraremos ninguna forma de intimidación, coacción o amenaza, ya sea dirigida hacia ciudadanos particulares o hacia miembros del Equipo de Gobierno. Todos los individuos tienen derecho a vivir en paz y seguridad, y trabajaremos incansablemente para garantizar este derecho fundamental", señala el comunicado.

La última afectada siente miedo

Francisco Muñoz expresa que ahora mismo no siente miedo, pero que cuando la recibió sí experimentó una sensación de inseguridad y en los días posteriores tomó precauciones. "Lo primero que me dijeron es que denunciara por si ocurría algún daño personal o material hubiera constancia de esas amenazas. Estuve unos días dando vueltas en la zona donde tenía los coches y mi finca. Esta otra persona sí que me ha trasladado que tiene miedo porque no sabemos de quién provienen las amenazas", cuenta.

El Consistorio ha hecho un llamamiento urgente a todas las personas que hayan sido víctimas de estas amenazas a denunciar las autoridades competentes para investigar a fondo los incidentes e identificar así a los responsables y que puedan ser la juzgados. "El Equipo de Gobierno de Villacarrillo se compromete plenamente a colaborar con todas las administraciones y autoridades pertinentes para erradicar estos comportamientos radicalmente deplorables. Apoyaremos y cooperaremos para asegurar que se tomen las medidas necesarias para proteger la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos. En momentos como este, es fundamental que nos mantengamos unidos y que reafirmemos nuestro compromiso con los valores de paz, tolerancia y respeto mutuo", concluyen.

"El pueblo está en tensión en estos momentos porque se han subido las tasas y algunas personas se están quejando", explica Muñoz, quien destaca que todas las cartas cuentan con el mismo patrón, tienen el mismo contenido, las mismas dimensiones, el sello es igual que el anterior, y el destinatario viene reflejado con una pegatina.