La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en el parque de la Concordia de Jaén

La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores cuyos cuerpos fueron hallados en la madrugada de este viernes en el Parque de la Concordia. Según fuentes consultadas por Jaén Hoy, las causas están aún por determinar.

El aviso llegó pasadas las 1:30 horas, según confirma el Servicio de Emergencias 112, lo que activó a servicios sanitarios, efectivos de la Policía Local y agentes de la Policía Nacional. La zona permaneció acordonada varias horas para permitir la realización de las diligencias. Por el momento, la investigación continúa bajo secreto de sumario.

Petición de luto oficial

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén expresa su consternación por el fallecimiento de dos chicas adolescentes en circunstancias que investiga la Policía Nacional. El portavoz municipal, Agustín González, pide que se declare luto oficial por el fallecimiento de las jóvenes, a cuyos familiares y amistades da el pésame en nombre de la formación.