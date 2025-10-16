Un herido en un accidente entre un camión y un autobús en la A-44, en La Guardia

Herido el conductor de un autobús debido a un accidente de tráfico con un camión en la A-44, en el kilómetro 46, a la altura de La Guardia. La vía permanece cortada al tráfico en sentido Granada, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT). El incidente se ha producido alrededor de las 7:20 horas y afortunadamente, el autobús no transportaba pasajeros en el momento del choque.

Según indican los Servicios de Emergencia del 112, las heridas del varón son leves y no presentarían gravedad alguna. Hasta el lugar se han desplazado Bomberos de Jaén, Guardia Civil de Tráfico, los servicios sanitarios del 061 y mantenimiento de la vía, que se encuentran en el lugar trabajando para restablecer la normalidad.

Corte en la vía. / DGT

Mientras que las autoridades han solicitado a los conductores que circulen con precaución y sigan las indicaciones de los operativos desplegados en la zona, pues la vía permanece aún cortada.