Agricultores de Jaén denuncian en los juzgados a las autoridades y empresas responsables de las megaplantas solares

Jaén/No han dicho su última palabra los agricultores afectados por las megaplantas solares que se están construyendo en los términos municipales de Lopera, Arjona y Marmolejo. Ya están avanzado los trabajos para la tal de los árboles, que podría llegar a afectar hasta a 100.000 olivos, y antes esta situación la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplatas Solares ha efectuado una denuncia penal por posibles delitos contra la flora y la fauna y un delito de prevaricación ambiental contra las administraciones responsables de este proyecto y las empresas Greenalia y FRV Arroyadas, que son las que los están llevando a cabo.

La denuncia se ha interpuesto en el Juzgado de Guardia de Andújar este martes y en ella se apunta a responsables con nombres y apellidos: a la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, siendo su delegado territorial Javier Calvente; a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, siendo su delegada Mª José Lara Serrano; a Greenalia Solar Power San Julián I, S.L.; a Greenalia Solar Power Zumajo II, S.L.; a Greenalia Solar Power Guadame III, S.L. y a FRV Arroyadas 1, S.L.

Además advierten que esta denuncia se ampliará a los ayuntamientos afectados una vez que estos concedan los permisos de obra para continuar con los proyectos. "Queremos recalcar que el Ayuntamiento de Lopera ha manifestado, reiterado e incluso expuesto mediante una declaración institucional su oposición a estos proyectos y la negativa a conceder cualquier permiso dentro de su término a estos proyectos una vez se presente en su ayuntamiento, más aún con la inminente llegada del Plan Especial Paisajístico que se está elaborando para regular el territorio donde se quieren llevar a cabo estas instalaciones, entendiendo que llegado el momento se denegarán todos los permisos de obra para la realización de cualquiera de estos proyectos, ya sean campos de placas o líneas de evacuación", explican desde la plataforma.

Además recuerdan que el pasado 5 de agosto de 2024 en el pleno del Ayuntamiento de Lopera los concejales socialistas del anterior equipo de gobierno reconocieron no saber nada de estos proyectos (en particular ni la antigua alcaldesa, Isabel Uceda, ni el anterior concejal de Agricultura, Manuel Ruiz) a pesar de que entre abril y mayo de 2023 llegaron hasta dos notificaciones al Consistorio que informaban de que se abría un plazo de alegaciones, al que no pudieron acudir ni el Ayuntamiento ni los agricultores afectados porque nadies las leyó. De hecho esto provocó una crisis del gobierno municipal por el cese de sus funciones de los concejales de Izquierda Unida, que finalmente han salido del equipo de gobierno.

Desde la plataforma pidieron además la elaboración de un plan especial que de capacidad al Consistorio de valorar este tipo de proyectos con mayor claridad y dotarles así de una herramienta eficaz para controlarlos. Dicha propuesta se trasladó al pleno por los concejales de IU y VOX, siendo aceptada por la mayoría por todos los grupos representados. De hecho poco después se contrató a una empresa (Lambsur) para la elaboración del 'Plan Especial Paisajístico de Lopera'.

Desde el Ayuntamiento aseguran a la Plataforma que el Plan, que servirá al Consistorio para denegar los permisos de construcción de las plantas Greenalia Solar I y FRV Arroyadas Marmolejo Solar y las líneas de evacuación de media tensión de Greenalia Solar I, FRV Arroyadas Marmolejo Solar, Greenalia Zumajo II y Greenalia Guadame III; estará "para finales del mes de enero y principios de febrero de 2025".

Daños en fincas cercanas que no están incluidas en los proyectos.

Además denuncian que las empresas están llevando a cabo ensayos en la zona sin tener aún los permisos de los ayuntamientos correspondientes y que "campan a sus anchas por parcelas colindantes, que no entran dentro de estos proyectos, generando destrozos con maquinaria pesada que han sido denunciados ante la Guardia Civil". "Basta de hipocresía, de excusas y falsas verdades; esto no se basa en cuidar el medio ambiente, mejorar la vida de los ciudadanos y de combatir la despoblación. Mentiras veladas que se escudan en un falso ecologismo, aquí de lo que se trata es de enriquecer y favorecer a empresas 'amigas', generando más deuda a los ciudadanos", claman desde la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares.