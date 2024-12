Agustín González: “A Juanma Moreno le he dicho que ahora es el momento de apostar más que nunca por Jaén”

Jaén/Van a ser sus últimas navidades como alcalde de Jaén después de un año y medio en el cargo. Agustín González ya ha asumido el golpe que encajó el pasado viernes 13 de diciembre y ahora se prepara para afrontar una transición que no está siendo sencilla. Como tampoco lo fue enterarse de que su socio de Gobierno, Jaén Merece Más (JMM), llevaba semanas negociando con el PSOE para llevar a cabo una moción de censura.

Empecemos por el principio. Se ha hablado mucho sobre cómo se fraguó esta moción de censura en la sombra. ¿En qué momento se entera usted y cómo?

Llegué a las 8:30 al Ayuntamiento y a las 9:30 llegaba el consejero José Antonio Nieto. Al llegar me dijeron que Julio Millán y Manuel Ureña, portavoces de PSOE y Vox, habían confirmado que no vendrían y que Luis García había llamado diciendo que no iba. Eso me extrañó mucho porque Jaén Merece Más siempre está ahí y porque el consejero venía a anunciar un convenio del área de Luis y yo quería que estuviese ahí. Lo llamé y no me cogió el teléfono. Le mandé un WhatsApp y no me contestó. Estando allí ya el consejero, a las nueve, me comentaron que parecía que María Espejo había colgado sin querer una captura de una conversación suya hablando de una moción de censura con Luis, que ya estaba cerrada. Me preocupó pero no pensé que fuera una cosa seria pero ya hubo un periodista que me preguntó por la moción de censura al salir del acto. Al preguntar ya me dijo Mónica Moreno que estaban todos los concejales en el pasillo firmando la moción. Fue una situación muy desagradable y kafkiana. Nadie me había avisado de nada y al fondo del pasillo se veía la revolución de gente. Hasta ahí sabía. Yo tuve que seguir porque había una rueda de prensa que dar. Fue camino del hotel HO - para la presentación de la San Antón - cuando me llamó Luis García y tuvimos una conversación de unos 20 segundos en la que me dijo que el jueves el partido había decidido poner esa moción de censura. Le pregunté por el motivo y me dijo “muchos”. Le dije que si ese era el motivo y me dijo: “esto es para hablarlo en persona”. Pero esa es la única conversación que desde entonces he tenido con nadie de Jaén Merece Más.

¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza en aquel momento?

Lo primero es ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Luego piensas en ver si tiene remedio. Es verdad que durante este año y medio ellos han estado muy beligerantes y siempre nos han exigido que apretáramos a la Junta, pero siempre el problema era la Junta. Es cierto que hemos tenido nuestras tiranteces pero yo siempre las he visto normales. Ellos son un partido que tiene tres concejalías y querían asumir un papel mucho más importante. Yo siempre he dicho que iba a ser muy riguroso y muy justo, si íbamos a un acto de Deportes viene el concejal de Deportes y si es de Empleo, el de Empleo. Pero es inevitable que a veces no toque estar ahí.

Pero no tienen la sensación en Jaén Merece Más de que esto haya sido así e incluso defienden que es uno de los motivos de la ruptura. ¿Cree que podrían haber hecho algo más por cuidar esa relación?

Siempre piensas qué podría haber hecho más, pero que creo que hemos sido muy, muy, muy generosos con ellos. Son tres y nosotros once y ellos han confundido participación en las decisiones con imposición. Nos dijeron que querían conocerlo todo de Urbanismo o de Hacienda, porque son decisiones que afectan a la ciudad. Y vale, pero tendrán que dejar trabajar a esas concejalías y ser informados. Por ejemplo con la ordenanza de veladores, tendrá que estar acabado el borrador y luego pueden añadir o aportar lo que estimen. También antes había un concejal como Manuel Carlos Vallejo que estaba al tanto de todo y luego ellos nos decían que es que no les contaba nada, pero ese ya no es nuestro problema. En Hacienda le pusimos una mesa a Luis García. En Cultura son ellos los que contratan el Festival de Otoño y lo único que les pedí era conocerlo antes de que se publicara.

¿Qué balance hace entonces de esa relación personal con ellos, siguiendo ese símil del matrimonio que se viene haciendo desde el inicio del pacto?

Ha sido una relación complicada pero, al final, hemos criado a los hijos con salud que es lo bueno. Es muy difícil. Para generar confianza tú también tienes que dar confianza y si desde el primer día ya estás hablando de ruptura es como si te casas y estás hablando de divorcio. Ha habido varios amagos de ruptura y así es muy difícil generar confianza, aunque siempre ha estado el objetivo común de trabajar por los jiennenses. Yo estaba tranquilo porque nosotros estábamos cumpliendo con todo lo pactado, e incluso les llegamos a dar Turismo que en un primer momento se negoció que fuese para nosotros. Hasta ahí llegó nuestra generosidad.

El del personal en las áreas del Ayuntamiento es otro tema que les echan en cara desde Jaén Merece Más. ¿Cómo puede ser que la plantilla del Consistorio esté sobredimensionada y todas las concejalías aseguren que les falta personal?

El problema del Ayuntamiento es que no está adaptado a la administración de hoy día. El perfil de puesto de trabajo no es el que se requiere hoy. Hay un exceso de trabajadores pero hay una carencia de personal cualificado para las herramientas que hoy día utilizamos. Eso hace que no haya personal. Cuando yo estaba en el Ministerio había un motorista para llevar documentos de un edificio a otro y con la llegada del correo electrónico ese motorista ya no tiene sentido. Aquí hay ese tipo de perfiles que no tienen sentido ahora y no están reorganizados. Por eso yo siempre he defendido una reestructuración de todo el personal, pero ese es un trabajo a medio o largo plazo. Se trata de intentar readaptar a esas personas en la medida de lo posible.

Con respecto al pacto entre Jaén Merece Más y el PSOE. ¿Qué le parecen las medidas que han acordado?

Nosotros firmamos un pacto ante notario aunque entendíamos que no hacía falta porque nuestra palabra vale oro. Se hizo todo con luz y taquígrafos y se dio el pacto a todos los medios y ahora nos hemos encontrado con unas negociaciones con un oscurantismo total hasta el punto de que incluso se contradicen porque, al principio, parecía que una de las medidas era la condonación…

Pero eso no fue así. A pesar de que haya habido medios que lo hayan publicado o se haya dicho por parte de otros responsables políticos, Jaén Merece Más nunca dijo que hubiera pactado la condonación de la deuda.

Bueno, pero de la refinanciación sí. Yo le he mandado una carta a la ministra María Jesús Montero porque lo mismo que me negaron a mí ahora se lo dan en función de quién ocupa la Alcaldía. Están comprando la Alcaldía de Jaén una vicepresidenta del Gobierno. Es que es muy grave. Y JMM se deja comprar hipotecando a los jiennenses porque todo esto son promesas como otras tantas que no se han hecho. ¿Qué no se ha cumplido el pacto? Hablamos de un acuerdo de 101 medidas que hay a corto, medio y largo plazo. Tenemos un PGOM que se está haciendo, un borrador de los presupuestos que no ha estado antes porque el Gobierno no nos ha prestado ninguna ayuda, tenemos un borrador de ordenanza de veladores que ellos conocen… Pero es que, a parte de las 101 medidas, es todo lo que se viene haciendo en la ciudad, que está más limpia y más saneada. También dicen que no hemos cumplido con la remodelación de la plaza de la Constitución cuando tenemos proyectos para cuando lleguen los fondos Edil pedirlos. Pero es que son proyectos que se van a hacer cuando llegue el dinero. Nosotros estamos cumpliendo con creces, como con El Banco. ¿Quién hasta ahora había asumido la responsabilidad de retener el talento de esa manera? Tenemos que crear un nicho de mercado basado en la tecnología, en este caso en los videojuegos, y la Junta de Andalucía ha apostado por esto. Va a ser una realidad. Ya está la licitación de las obras. También han pedido la conexión por Córdoba con el AVE pero no sabemos cómo va a ser cuando además la Junta ya se había ofrecido a financiar esta conexión.

Entonces, usted no se cree el pacto.

No nos podemos creer algo que no conocemos pero dice mucho que no hayan hecho público el pacto, cuando a nosotros hace año y medio, en aras a la transparencia, nos dijeron que había que hacerlo ante notario. Creo que se han dejado engañar, lo que no sé si ha sido consciente o inconscientemente, y no sé cuál de las dos me preocupa más.

¿Cree que peligra alguno de los proyectos que estaba en marcha?

No quiero pensar que eso vaya a pasar pero hay dos que hemos asumido con mucha ilusión y con mucho trabajo detrás y en los que hay que estar muy muy encima porque sino no salen: El Banco y el Centro de Ocio. El Banco puede ser todo o se puede quedar en nada. Mi concejal de Presidencia, Mónica Moreno, estaba muy implicada y es un gran pesar que tiene ella porque es un proyecto realmente transformador de ciudad, porque es conseguir que Jaén sea un referente en un sector como el de los videojuegos, la animación y el 3D. Supone cubrir muchas áreas y crea un mercado laboral muy interesante tanto de Universidad como de Formación Profesional. Me da un poco de pena porque lo teníamos muy claro y me preocupa que ellos no estén tan encima o no entiendan el proyecto. Y con el Centro de Ocio pasa igual. Cada vez que venía un inversor les explicaba yo personalmente lo que queríamos y, cuando por fin tenemos un inversor que cree en este proyecto y presenta una iniciativa privada acorde a todo lo que queríamos, pasa esto. Los adolescentes no tienen ninguna oferta de ocio ni ningún sitio sano al que ir.

¿El nuevo equipo de Gobierno va a tener su mano tendida a la hora de explicar el punto exacto en el que se encuentran esos proyectos?

Estos cambios paralizan por eso en parte la tristeza y la indignación, porque supone una parálisis de la administración, porque ahora lo pararán todo y verán lo que hay y sólo quedan dos años y medio y si lo que van a hacer es continuar lo nuestro, que es lo que deberían hacer, para eso lo hubiéramos hecho nosotros. Lo que estamos haciendo es dejándolo todo bien porque yo quiero que salgan adelante estos proyectos. Todos los Edil los vamos a dejar hechos porque todos van hilados pensando en un proyecto común transformador para la ciudad.

¿Cuáles son esos proyectos?

La transformación del parque de la Concordia y la avenida de Madrid. Que las aceras sean más grandes y que haya menos tráfico, a lo que ayudará el trasladar la estación de autobuses. Podemos quitar un carril y hacer aceras más amplias en las que quepan terrazas. Que el parque se integre en la misma calle y del mismo modo el Centro de Ocio. Y arriba la peatonalización de la calle Virgen de la Capilla y la reforma de la plaza de la Constitución. Todo esto va al hilo del tranvía y va a unir desde la Catedral hasta el parque de la Concordia.

El alcalde, Agustín González.

¿Y todos estos proyectos están cerrados?

Están listos para presentarse a los fondos Edil. Iban a ser por valor de 20 millones de euros pero hemos ido un paso más allá y hemos preparado para 23 millones de euros porque suele quedar un remanente y hemos hecho los deberes por si se quedase ese remanente suelto poder pedir un poco más. Ahí conseguimos que la Junta se comprometiese a financiar ese 15 por ciento para poder presentarlos.

Un dinero que ahora en Jaén Merece Más dan por perdido porque de hecho ya han pactado con la Diputación Provincial que sean ellos los que lo aporten. ¿Usted también cree que la Junta no va a poner ese dinero que ya había prometido para la ciudad?

Eso es lo que yo no entiendo. Ese dinero está en el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2025 que se aprobó esta semana. Es una consignación de 500.000 euros. No se consignan los tres millones porque no se van a ejecutar en 2025 porque ni siquiera han salido aún los fondos. Eso lo hablé yo personalmente con la consejera de Hacienda y me dijo que empezaríamos con esta cantidad y que el resto se iría dando progresivamente. Yo confío en que la Junta cumpla igual que con todos los proyectos. He hablado personalmente con Juanma Moreno y le he dicho que ahora es el momento de apostar más que nunca por Jaén para que sea vea que no estaba por un color u otro del alcalde.

¿Le duele que ahora no vaya a estar cuando se finalicen esos proyectos en los que ha trabajado este año y medio?

Eso no me preocupa. Quiero ver el tranvía y que la San Antón sea la mejor de las 42 ediciones. La voy a correr. La corrí como alcalde y es muy bonito pero lo importante es que salgan las cosas. A mí lo que me da pena es que ahora todo se pare. Me pasa un poco como en la última imagen de ‘La lista de Schindler’, en la que el protagonista se quita el pin y dice que esto era otra persona. Eso sí me duele, el pensar que a lo mejor en algunas cosas sí tendríamos que haber corrido un poquito más. Cosas que habíamos dicho “esto para febrero, esto para marzo”. Pero me duele muchísimo por la gente, como la alcaldesa de Las Infantas, con la que teníamos en mente también proyectos. Pero todo lo que se haga en Jaén yo encantadísimo. Ojalá mi hija vaya a ese Centro de Ocio, lo inaugure quien lo inaugure.

¿Y ahora qué? No suelen durar los alcaldes en la oposición. ¿Le motiva ese nuevo rol?

Cuando hay unas elecciones uno siempre tiene un plan A, un plan B y un plan C. En este caso yo esperaba ser alcalde más años y cuando te pasa así, sin una noche para reflexionar... Mira el mal trago en la San Antón, que ya lo sabía y me callé y lo presentamos como se debía.

Debe ser duro hablar en público en un acto así justo después de recibir esa noticia...

Mucho, pero tienes que hacerlo porque el ciudadano no se puede ver perjudicado. Además me emocioné porque me tenían preparado el dorsal 1200 con el logo del aniversario de la capitalidad y eso fue una sorpresa de Ana Núñez. Me emocioné porque en ese momento sí pensé “me cago en todo”. Ahora seguiremos trabajando desde la oposición porque no me planteo nada. Como conozco todos los proyectos que había, voy a estar más vigilante que nunca para que salgan. Habrá que aprender. Yo nunca he estado en una oposición, no soy un político al uso. Lo haré con esa indignación llevada al lado de la oposición, porque si han hecho esto ahora tienen que asumir la responsabilidad y nosotros vamos a estar muy vigilantes.

Se va a despedir dando las campanadas de 2025. ¿Es una despedida dulce o amarga?

Cuando digo que esta moción de censura está mal hecha en tiempo y forma es porque está hecha en plena Navidad y yo el día 2 de enero dejo de ser alcalde pero hay otra mucha gente que también deja su trabajo. Las campanadas van a ser un broche de oro a un año espectacular y el inicio de lo que iba a ser y va a ser un gran año. Hemos puesto los pilares de un proyecto transformador de ciudad. Quiero afrontarlo como un momento para sentirnos muy orgullosos de todo el trabajo realizado este tiempo y de haber dejado todo preparado para ese año de la celebración del 1200. Hay que quedarse con eso.

¿Qué le desea el alcalde a Jaén para el 2025?

Que se cumplan todos los proyectos en los que estábamos trabajando.