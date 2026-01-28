Alarma en los Puentes de Jaén: "Están rescatando a gente atrapada en el Puente de la Sierra"

Se sabía que el temporal Kristin iba a azotar con mucha fuerza a la provincia de Jaén pero no se sabía que con tanta, son varios los municipios jiennenses donde se vienen registrando inundaciones a lo largo de la mañana, como la pedanía de Monte Lope Álvarez en Martos, o en Los Puentes de Jaén capital, donde se han vivido escenas de verdadera angustia.

Ha sido en el Puente La Sierra donde, tras las intensas lluvias caídas en Los Villares que ya habían hecho que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir decretase la alerta naranja por el nivel del río Jaén, se han registrado las peores incidencias. Pasadas las 11:00 horas comenzaban a llegar las llamadas de auxilio de esta zona residencial donde ha habido personas que, tras el desbordamiento de los ríos Eliche y Jaén, ha quedado atrapadas en sus propias viviendas y vehículos.

Las imágenes del agua entrando sin control en las parcelas han recordado a las inundaciones que ya ha padecido el Puente La Sierra hace décadas aunque, por suerte, en esta ocasión no son muchas las personas que se encuentran viviendo en este barrio residencial que tiene su máxima ocupación en los meses de más calor. Los Bomberos y Protección Civil, tal y como confirman fuentes del Ayuntamiento de Jaén, ya se encuentran en la zona, pues ha habido varias personas que han quedado atrapadas y "están teniendo que ser rescatadas".

Calma en el resto de puentes

De momento, tal y como explica José Sánchez, de la Unidad de Gestión Vecinal, "los cauces se mantienen y el agua sigue corriendo". "En el Puente Tablas el agua llega a la base del nuevo puente y se han inundado algunos caminos de acceso a algunas viviendas en varios barrios, pero por el momento el agua sigue corriendo", apunta para Jaén Hoy.

Tal y como aclaran los habitantes de estas zonas de la capital, estos días dejan muy clara la necesidad de mantener limpios los cuaces de los ríos pues no duda en afirmar que "si esto hubiera ocurrido en primavera, con el río sin limpiar, estaríamos hoy lamentando víctimas".

Los vecinos que en el Puente Jontoya también permanecen alerta al borde del río Jaén y es que, aunque todavía resta algo más de medio metro para que el agua alcance el nivel del río, saben que lo que ha ocurrido en el Puente La Sierra puede ocurrirles a ellos en cuestión de minutos. Manuel Zapata, presidente de la asociación de vecinos de este barrio periférico de la capital, es uno de los que se encuentra en la orilla del río vigilando su evolución y afirma que "se prevé que la situación empeore".

Estado actual del río en el Puente Tablas. / Cedida

En el Puente Tablas el principal inconveniente que están sufriendo los vecinos es la falta de suministro eléctrico que vienen sufriendo desde primera hora de la mañana. Tal y como confirma a esta Redacción el presidente de la asociación de vecinos de esta zona de la ciudad, de momento el nivel del agua no preocupa, y las principales incidencias se han producido por la caída de árboles provocada por las fuertes rachas de viento.

