El alcalde de Bailén (PP) ante la falta de aire acondicionado en las aulas: "Estamos criando a inútiles"

El calor está haciendo estragos en el sur de España y en la provincia. Jaén ha estado varios días en alerta naranja por la subida del termómetro. Precisamente el desenlace de una polémica ha sido por este motivo, el calor. El alcalde de Bailén del Partido Popular y portavoz del grupo en Diputación Provincial de Jaén, Luis Mariano Camacho ha expresado en un comentario en sus redes sociales que "estamos criando inútiles por culpa nuestra", respondiendo a otra usuaria en la que exponía que los colegios no tenían las condiciones idóneas ante estas altas temperaturas: "pobres niños en los colegios sin aclimatación y profesores, para darles algo en clases a 30 grados no hay derecho a esto", comenta.

Ante a lo que el alcalde añadió: "¿Tú tenías?" refiriéndose al aire acondicionado, y otro más reafirmándose: "Doy mi opinión y sí, si todo se lo ponemos fácil le hacemos un flaco favor. Toda ayuda innecesaria es una limitación futura", expresa. Todos estos comentarios se han generado dentro de una publicación del propio Luis Mariano Camacho dónde anunciaba la alerta naranja por calor en Bailén desde 13:00 horas hasta las 21:00 horas y llamaba a los ciudadanos a hidratarse y evitar la exposición al sol.

Tras los comentarios generados sobre este 'post' de ayer, el portavoz del PP en Diputación, calificó de "desafortunadas" sus palabras pero que nada tenían que ver con lo que verdaderamente quería expresar, y han sido malinterpretadas. "Como sabéis todos los que me conocéis, me encantan los niños y me llevo genial con ellos. Yo seguiré trabajando por ellos y con ellos", expresó esta mañana por sus redes sociales.

El PSOE pide que se disculpe

Por su parte, el portavoz socialista de Bailén, Víctor Abolafia, se pregunta "de qué caverna ha salido" Camacho para realizar estas declaraciones que el dirigente socialista considera "una gravísima falta de respeto" tanto a las familias como a los docentes. Por ello, le exige "una rectificación y unas disculpas por la desfachatez de sus palabras, que son verdaderamente impresentables".

"El alcalde de Bailén no quiere aires acondicionados en los colegios, porque prefiere que los niños se curtan, se endurezcan, que no sean tan blanditos", señala Abolafa y añade que para Camacho "alumnado y docentes deben asarse en las clases, porque la climatización debe ser un lujo al alcance de unos pocos".

Igualmente, se muestra confiado en que Camacho "predique con el ejemplo y no ponga el aire acondicionado en su despacho". Añade que el problema que tiene Camacho es que la climatización de los colegios depende de la Junta de Andalucía y "no quiere levantar la voz para decir nada que moleste a Juanma Moreno".