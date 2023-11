"La propuesta de Pedro Sánchez ataca los cimientos de la democracia"

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, advierte de la deriva democrática que supone el acuerdo del presidente Pedro Sánchez con los independentistas sobre la amnistía y una serie de transferencias que ponen en tela de juicio la igualdad entre los españoles. Apunta que una minoría de españoles no puede dirigir y condicionar la vida de todo un país.

-¿Cómo cree que perciben los andaluces ese presumible trato de favor a Cataluña con la amnistía y los acuerdos de gobierno con los nacionalistas?

-Muy molestos, hasta un grado de no entender cómo partidos como el PNV o Esquerra, que supone, entre todos, ocho o nueve por ciento de los votantes en España puedan decidir el futuro del país, junto a una persona que quiera ocupar el sillón de la Moncloa, como Pedro Sánchez. No hablo de los catalanes ni de los vascos, porque esas fuerzas políticas sólo representan a un porcentaje mínimo. Los andaluces saben que no pueden pasar por alto esta propuesta de Sánchez, que ataca los cimientos de la democracia. Ya se ha visto, esto no lo dice solo el PP, todos los colectivos de jueces y fiscales salieron en tromba para alertar de lo que se pretende hacer a nuestro estado de derecho.

Es lógico que estén preocupados, porque se negocia con fuerzas minoritarias, que condicionarán el futuro de un país de 48 millones de habitantes.

-Se ha criticado que el PP no se haya desmarcado o condenara explícitamente las protestas ante las sedes socialistas de estas jornadas.

-El PSOE intenta siempre marcar sus tiempos y sus ritmos. El PP condena, siempre, cualquier la acción violenta. Ya sea tanto a personas concretas como contra sedes de partidos. Son actos antidemocráticos, así lo considero. Pero el PSOE lo que hace, como tantas veces, es desviar la atención. Pero la protesta contra la acción del Gobierno sí tiene cabida, no pueden pretender con excusas tapar lo que han hecho, que es ir contra el estado de derecho y en contra de los españoles.

-¿Las manifestaciones convocadas por su partido para este domingo creen que pueden revertir la situación?

-Si el escenario cambia es por la suma de todos los españoles. Es erróneo y perjudicial para el futuro de España y los ciudadanos tienen el derecho de mostrarse en desacuerdo. Habrá que ver la labor del poder judicial cuando llegue su momento, para poder poner freno a muchas de las acciones con las Pedro Sánchez pretende romper a este país. Es nuestra obligación preservar el estado de derecho que tanto costó conseguir a otras generaciones de españoles. Y se hará desde el respeto, sin espacio para acciones violentas, pero con un mensaje de claro para preservar nuestro estado de derecho.

-En concreto con Cataluña y, más reciente, con la política de pactos de su partido con VOX ¿cree que se cometieron errores?

-Creo que hay diferentes varas de medir. Cuando el PP llega a acuerdos con un partido como Vox, que es un partido democrático que defiende la libertad, desde la izquierda y desde los más radicales, se dice que el PP se está aliando con la extrema derecha. Pero es que el PSOE desde hace cuatro años atrás ha gobernado con una extrema izquierda reaccionaria y también apoyada en el brazo político de ETA. No sé esa vara de medir que diferencia lo que hacemos nosotros y lo que sí se le permite a Pedro Sánchez.