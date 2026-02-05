Andújar sigue en vilo con la vista puesta en el río Guadalquivir

El Ayuntamiento de Andújar mantiene activo el dispositivo de vigilancia y control del río Guadalquivir, que continúa en nivel rojo por peligro de desbordamiento a su paso por el término municipal, aunque "sin afectación urbana". En una nota, el Consistorio ha informado de que registra unos 199 metros sobre el nivel del mar, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

En este contexto, ha señalado que "la mota y los sistemas de defensa están funcionando correctamente, sin que exista afectación en el casco urbano ni en las pedanías". No obstante, las vegas y las zonas situadas fuera de la mota, al tratarse de áreas naturalmente anegables, sí están inundadas.

"La situación está siendo permanentemente monitorizada y, aunque los sistemas de protección están respondiendo adecuadamente, seguimos en alerta y actuamos con máxima prudencia", ha afirmado el alcalde, Francisco Carmona, quien ha subrayado que "la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia es clave" para anticiparse a cualquier incidencia.

En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento trabaja de forma coordinada con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Protección Civil, Policía Local y el resto de servicios implicados, reforzando las tareas de prevención, control y seguimiento continuo del cauce.

Además, se han recibido noticias positivas desde otros municipios de la cuenca, como Villanueva de la Reina, donde "el caudal ha comenzado a descender y la situación se encuentra ya fuera de peligro". Pese a ello, se insiste en que la alerta se mantiene activa, ya que el nivel del agua continúa aumentando por el momento.

Por ello, el Consistorio ha hecho un llamamiento a la máxima colaboración ciudadana, recomendando alejarse de zonas inundables y seguir en todo momento las indicaciones de las administraciones públicas y de los servicios de emergencia con el objetivo de garantizar la seguridad.