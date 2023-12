El jiennense que forja arte con hierro, detrás del Papá Noel más grande de España

Detrás del Papá Noel más grande de España situado en Jaén, hay un esfuerzo de los trabajadores del Ayuntamiento, entre los que se encuentra Juan Carlos Herrera, autor de esta obra. Desde pequeño siempre sintió inquietud por el arte, y con 22 años se convirtió en empresario montando un taller de forja artística.

"Allí empecé a dar rienda suelta a esta cabeza dura que tengo. También fui docente desde muy joven y siempre he ido dejando creaciones donde he impartido los cursos", expresa el artista jiennense.

Principalmente trabaja con el hierro, aunque también realiza obras en aluminio y como es el caso del Papá Noel, mezcla hierro y luces Led.

Esta figura que refleja ilusión en Navidad mide más de seis metros. Juan Carlos Herrera, que es trabajador del área de Mantenimiento Urbano, le propuso la idea al Ayuntamiento de tener un Papá Noel que nadie tiene en España y en septiembre empezó a darle forma.

"Lo primero es hacer las proporciones e ir montándolo poco a poco, no es fácil trabajar con esas proporciones", explica el artista jiennense, después de meses de esfuerzo para ver brillar la escultura en esta época de unión.

Su obra favorita siempre es la siguiente

"Para mí es un orgullo, que mi ciudad tenga más cosas que visitar, y de alguna manera la hagamos más visible. En estas fechas tan señaladas es muy importante para el ciudadano y el visitante, pero la verdad que también es algo que hemos hecho por los niños, esa mirada al ver el pedazo Papá Noel es fantástico", cuenta.

El artista jiennense no para de crear, y cuando se le pregunta por su obra favorita, confiesa que siempre es la próxima, un nuevo reto que le mantiene vivo. "Cuando acabo una, no tarde en estar pensando en la próxima", explica Herrera, quien dice, intenta mirar donde no mira nadie o se fija en lo inusual para inspirarse.

Lo que más le gusta de su trabajo es el "reto contra mi mismo", la pelea interior, que reconoce suele pasar una fase en la que lo pasa "fatal" hasta que poco a poco ve crecer el proyecto y si es el caso del arte figurativo, va tomando expresión. "Es un gozo personal", expresa.

Ilusión del equipo de trabajadores del Ayuntamiento

El Papá Noel que se encuentra en la plaza de las Batallas, se realizó con recursos propios de la concejalía y, en su instalación, han trabajado varios operarios que le han dado el último toque para su puesta a punto.

El concejal de Infraestructuras, Antonio Losa, explicó que se encuentra situado en un lugar emblemático de la ciudad y "desde el Ayuntamiento de Jaén trabajamos para dar respuesta a los vecinos y para embellecer nuestras plazas y monumentos. Y en estas fiestas navideñas hemos apostado por situar este adorno navideño para darle más realce a la ciudad".