El asesor literario en 'El Cautivo' presenta su libro en la capital: "Cervantes era un entusiasta, nos gustaría irnos de cañas por Jaén"

El escritor y catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Lucía, presenta hoy en los Baños del Naranjo, a las 20:00 horas, su obra 'Cervantes Íntimo. Amor y sexo en los Siglos de Oro', un libro en el que, según explica, el lector se encontrará con “un Cervantes hombre”, tanto el que vivió hace cuatro siglos como el que la tradición ha ido fabricando. Lucía, también asesor histórico-literario de la película 'El cautivo' de Alejandro Amenábar y presidente de la Red Internacional de Ciudades Cervantinas, de la que Jaén forma parte desde marzo de 2025, asegura que su obra propone “un viaje en el tiempo” para comprender quién fue Cervantes y quién queremos que sea hoy.

Durante la entrevista, el autor describe que uno de los aspectos más reveladores del proceso de escritura ha sido profundizar en la sexualidad del autor del Quijote, un territorio que, afirma, había quedado oculto bajo capas de solemnidad. “A las estatuas les pasa como a los ángeles: no tienen sexo, pero los hombres y las mujeres sí, y además intentamos practicarlo”, señala con ironía. Le interesaba, dice, comprender cómo se vivía el deseo en los siglos XVI y XVII, más allá de los dogmas religiosos o morales: “La sexualidad era mucho más abierta y cotidiana de lo que pensamos”.

También reconoce que su libro cuestiona la supuesta solidez de los hechos que se atribuyen al escritor. Lucía invita a preguntarse si aquello que afirmamos conocer “de verdad” responde a documentos fiables o, más bien, a “una construcción en el tiempo”. En ese sentido, destaca dos grandes mitos que han condicionado la lectura moderna de Cervantes: la imagen “ejemplar y heroica”, asentada desde el siglo XVIII, y el mito del “Cervantes homosexual”, surgido en los años ochenta del siglo XX.

Asegura que uno de sus límites al tratar la intimidad del escritor era evitar la especulación. “La idea es no imaginar lo que no está en los documentos, sino situarle en su tiempo”, explica. A su juicio, el contexto histórico es un “gran constructor” que permite entender tanto la vida cotidiana del Siglo de Oro como la forma en que han surgido los mitos cervantinos.

Sobre cómo se vivía la sexualidad entonces, el autor recuerda que la doctrina civil y religiosa trataba el sexo como un asunto restringido al ámbito privado, “un matrimonio no podía ir de la mano por la calle en Jaén o en Madrid”. Sin embargo, afirma que la práctica real era más libre y natural de lo que indican los tratados oficiales, algo que atestiguan los testimonios literarios y diversos indicios históricos.

En cuanto a su participación en la película 'El cautivo', Lucía destaca que su labor se centró en garantizar la fidelidad lingüística del guion y asesorar al equipo de arte para recrear un Argel más realista y complejo. “Queríamos que el espectador escuchara palabras y expresiones que realmente pudieran haberse dicho en los siglos XVI y XVII”, explica. También buscó contribuir a una representación de Argel menos estereotipada: “No un Argel imaginario y lúgubre, sino uno lleno de luz y con más vida de la que solemos imaginar”.

José Manuel Lucía junto al libro 'Cervantes íntimo'.

Esa experiencia cinematográfica, asegura, le reafirmó en la visión que ya tenía del autor. “Lo que vemos en la película es un hombre que ríe, sufre, se equivoca, se emborracha y sueña. Ese es el Cervantes que yo quiero transmitir, no el de bronce ni mármol, que ya no tiene nada que decirnos”, expresa el escritor. Considera que la cinta ha ayudado a acercar la figura cervantina a nuevos públicos, especialmente jóvenes. “Hemos recuperado un Cervantes más amable y cotidiano, y espero que muchos ahora quieran leer sus obras”, explica.

El autor explica que decidió escribir este libro porque le parecía imprescindible reivindicar al ser humano detrás del mito. “Si no hablamos de la sexualidad, del deseo, no podemos entender a una persona”, cuenta. Sobre la relación del escritor con Jaén, recuerda que Cervantes estuvo en la ciudad como comisario de abastos y que la conoció bien. A su juicio, lo relevante es el esfuerzo actual del Ayuntamiento para convertir su figura y su obra en un motor cultural y de desarrollo local.

Lucía subraya que 'Cervantes Íntimo' no es un ensayo reservado a especialistas, sino una obra escrita “para todo el mundo, con humor”, como habría hecho el propio Cervantes. Y al perfilar los rasgos del escritor, lo define como “un entusiasta de la vida”, una persona sociable y solidaria que disfrutaba más compartiendo que viviendo en soledad. “Nos daría mucho gusto irnos de cañas con él por algunos bares de Jaén”, concluye.