El Ayuntamiento de Jaén iniciará el expediente para realizar el deslinde de su término municipal con el de La Guardia

El Ayuntamiento de Jaén está dispuesto a zanjar de una vez por todas la disputa legal que mantiene con el de La Guardia durante el último año a causa del muro instalado entre dos urbanizaciones y el posterior sistema de cámaras para multar a los vecinos de la capital. Según ha podido saber Jaén Hoy, el consistorio capitalino va a iniciar el expediente para realizar el deslinde de su término municipal con el guardeño.

Los técnicos municipales ya están trabajando en la confección de este expediente que el equipo de gobierno confía en poder llevar al pleno de finales de este mismo mes de abril. Esta es una medida que terminaría por delimitar exactamente dónde están los límites de cada uno de los términos municipales y que responderá a la Ley de Demarcaciones Municipales de Andalucía.

Cabe recordar que en las últimas semanas el Ayuntamiento de La Guardia ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el de Jaén por la instalación de un panel que tapa la visión de las cámaras que el alcalde Juan Morillo instaló para multar a los vecinos de La Manseguilla (Jaén capital) que usaran un carril aledaño para llegar a su municipio.

A su vez el Ayuntamiento de Jaén, tras varios intentos de establecer un diálogo entre los alcaldes que no recibieron respuesta guardeña, anunció medidas legales contra este sistema de cámaras que consideran discriminatorio, pues sólo multa a los vehículos que van en sentido La Guardia y no a la inversa. Además entienden que este carril es una colada y que por lo tanto no pertenece de facto a ningún término municipal ni se puede limitar su uso de forma alguna.

Muchos antecedentes

Fue en junio de 2024 cuando el alcalde de La Guardia, Juan Morillo (PP), ordenó que se instalase un muro de bloques de hormigón para cortar el acceso de vehículos desde La Manseguilla (una urbanización perteneciente a Jaén capital) hasta su municipio, aludiendo que estos vecinos depositaban sus basuras en los contenedores guardeños y que esto hacía que los vecinos de su localidad pagasen más por la recogida de basuras.

El muro permaneció en su sitio hasta finales de 2024, cuando se retiró por completo después de las protestas de los vecinos de La Manseguilla, que se quedaban aislados cuando las lluvias provocaban la subida del río y el desbordamiento del puente. Pero Juan Morillo no desistió en su intento de frenar el depósito de basuras capitalinas en sus contenedores e, incumpliendo su palabra, instaló un sistema de cámaras para controlar las matrículas de los vehículos que circulan por este carril, multando a todos aquellos coches que no estén censados en La Guardia o que lo usen en caso de emergencia.

El pasado 25 de noviembre, el Ayuntamiento de Jaén aprobó en pleno acometer las acciones judiciales y administrativas necesarias contra el Ayuntamiento de La Guardia para permitir la libre circulación a los vecinos de La Manseguilla. La viceportavoz socialista y concejala de Urbanismo, África Colomo, señaló que desde hace un año y medio, los vecinos están afectados por "un injusto sistema de control de cámaras y multas y sanciones realizadas de forma unilateral por parte del Ayuntamiento de La Guardia". Colomo indicó que lo que los servicios jurídicos van a dirimir es si existe una posible prevaricación y vulneración de derechos fundamentales hacia los vecinos de La Manseguilla por parte del Ayuntamiento de La Guardia.

Defendió además que la cámara que multa está instalada en el término municipal de Jaén, según certifica el Instituto Cartográfico Nacional y, "curiosamente, sanciona a los vecinos que según el Ayuntamiento de La Guardia pasan a su término municipal, pero no a los que lo hacen en sentido contrario, algo absolutamente arbitrario".

La socialista pidió la retirada de las cámaras y la devolución de dinero de "las multas arbitrarias" a los vecinos. "Esto no es el cortijo de nadie, es un espacio público que además probablemente sea de la ciudad de Jaén", dijo la edil socialista. Junto a ello, incidió en que la limitación afecta a una vía pecuaria titularidad de la Junta de Andalucía, que no puede permitir una limitación de acceso por este tipo de camino. Por eso conminó a la administración andaluza a solventar esta situación.

La viceportavoz relató el importante volumen de multas sin justificación que los residentes de La Manseguilla sufren por "la incomprensible actitud" del alcalde de La Guardia, Juan Morillo (PP), que "se ha negado en tres ocasiones a atender los requerimientos por escrito del alcalde de Jaén, Julio Millán, de establecer vías de diálogo desde la lealtad institucional para solventar por la vía del entendimiento esta situación".