Vecinos de Bailén tienen "miedo" a las represalias: "Nos dijeron que nuestras casas iban a arder"

Bailén/José Francisco fue uno de los vecinos de Bailén que intentó parar la okupación por parte de una familia en una vivienda en su barrio. Como consecuencia tiene un moratón en el ojo y "temor" por su integridad, familia y sus bienes. "Nos dijeron que nuestras casas iban a arder todas, que nuestras familias nos atuviéramos a las consecuencias, que nos iban a matar. De hecho a tres que estábamos allí impidiendo la okupación, nos dijeron que nos iban a matar y a beberse nuestra sangre. Amenazas recogidas por la Guardia Civil en vídeos, pero nunca pasa nada", explica el afectado a Jaén Hoy.

Fue este lunes, sobre las 21:30 horas cuando el 112 recibió el aviso de una supuesta okupación de una vivienda, por lo que agentes de la Guardia Civil y la Policía Local se personaron en el lugar. Allí fueron identificadas dos mujeres como supuestas infractoras, pero, poco después, los efectivos de la Policía Local, que todavía seguían sobre el terreno, escucharon "derrapes y voces" y observaron un coche parado en mitad de la calle rodeada de una turba de personas insultándose a voces y agrediéndose.

Varios vecinos de la calle entre los que se encuentra José Francisco se introdujeron tras la verja que separaba la calle de la puerta de la casa para evitar que entraran en la vivienda. "Está en un vacío legal, ellos saben donde meterse. Esta familia empieza a meter a gente, viven de noche con lo cual hay mucho ruido, sacan las mesas y sillas a la calle, aparcan en mitad de la vía y como son la ley, nadie puede toserles", expresa el vecino.

En ese momento se produjo un forcejo en el que los vecinos echaron a las dos mujeres tras la verja y a José Francisco le propinaron varios puñetazos y patadas. A estas mujeres se unió un grupo de personas con armas blancas, al parecer, de la misma familia, para tratar de expulsarlos y okupar así la casa.

"Otro vecino recibió un machetazo en el dedo meñique. Si llegan a entrar allí, nos matan. Se ve claramente como un tío se baja del coche con un machete y golpea la verja intentando que soltemos la verja. Pero no pasa nada. No sé que tiene que ocurrir para que la sociedad levante la cabeza. Hay que hacer leyes para que no ocurra esto", lamenta José Francisco.

Cuando volvieron los agentes, varias personas les indicaron que el coche había intentado atropellar a varios de los vecinos, teniendo que refugiarse en los portales de sus casas para no ser embestidos. Ante esto se procedió a la detención de los responsables que, por el relato de los vecinos, habrían tratado de atropellarles por estar hablando del intento de okupación previo. Los detenidos llegaron a amenazar a los testigos en presencia de los agentes.

"Estamos con bastante desasosiego, a esta familia parece ser que la han soltado este medio día y ya están por aquí a sus anchas. No sabemos cuando volverán a meterse en líos. No sé que tiene que pasar para que esta gente se quiten de la circulación, tienen que atropellar a alguien, matar a alguien, no lo sé que es lo que tiene que ver un juez", afirma el vecino.

"Es una familia que vive del crimen"

La intranquilidad reina entre los vecinos, especialmente los que se han expuesto a denunciar estos hechos y relatan que los días posteriores no han podido hacer una vida normal por el miedo a las consecuencias.

Además, explican que esta situación lleva ocurriendo desde hace años."Es una familia que vive del crimen, de expoliar todo lo que pueden, casas vacías, casas de campo, explotaciones agrícolas. Entraron a un centro de transformación para robar y vender el cobre", relata José Francisco, quien explica que cuentan con medidas cautelares de alejamiento de al menos 500 metros.

A través de la Asociación Entre Jardines del barrio, los vecinos pretenden solicitar a Subdelegación del Gobierno la autorización de una manifestación para mostrar que todo el pueblo de Bailén está unido, condenan estos hechos y pedir volver a la tranquilidad. "Nosotros somos vecinos normales, lo único que hemos hecho es preservar la seguridad de nuestras familias. En la calle en la que se encuentran ellos no se puede ni pasar, tienes que tomar otra calle", expresa el vecino.

El alcalde traslada tranquilidad

En las dos reuniones que mantuvo este miércoles el alcalde del municipio, Luis Mariano Camacho, con los vecinos, les trasladó trasladado que pedirá más efectivos de Guardia Civil para evitar estas situaciones. En este contexto, el regidor, acompañado por miembros del equipo de gobierno, y del inspector jefe de la Policía Local, Juan Pedro García, y otros miembros de este cuerpo, trasladó "un mensaje de tranquilidad" y los pasos que como Ayuntamiento se van a seguir dando para solventar este problema".

Al respecto, Camacho consideró que esta situación no es fruto de personas "vulnerables, sino de delincuentes". "El que le pega una patada a una puerta es un delincuente, porque hay mil formas de acceder a una vivienda de forma legal con ayuda de todas las administraciones", manifestó.

"Entiendo la preocupación de mis vecinos; yo no solo soy alcalde, soy un bailenense más que también tiene familia y vive aquí", ha afirmado, no sin añadir que vienen "denunciando desde hace tiempo" esta situación, "exigiendo mayor presencia policial y de Guardia Civil".

Según explicó, ya trasladó al capitán de la Guardia Civil correspondiente y al subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, que este escenario "no se puede consentir". Por ello, el viernes se ha convocado con urgencia una Junta Local de Seguridad Ciudadana para que todo lo que se ha planteado telefónicamente quede reflejado de forma oficial.

En este punto, ha precisado que no es la primera vez que el Ayuntamiento de Bailén convoca la Junta de Seguridad Ciudadana para abordar esta problemática y "exponer que hacen falta efectivos de la Guardia Civil".

Camacho pide una ley antiokupas

"El problema es que al final los efectivos se van, pero estas situaciones las seguimos sufriendo porque hay una ley que los ampara; yo, como alcalde, no puedo hacer más que exigir a las administraciones públicas que manden los efectivos que sean necesarios para garantizar la seguridad en mi ciudad", recalcó.

Camacho puso el acento en la necesidad de "una ley antiokupas en España", puesto que no es un problema puntual de Bailén, sino que se extiende a todo el territorio nacional, según expone. "Lo que no se puede es culpar a los alcaldes por una pésima legislación".

"Cuando la ley propicia la ocupación es un problema, esto es la raíz de todo; cuando se obliga a los vecinos a pagar la luz y el agua para que alguien la disfrute sin pagar, genera un efecto llamada y que se fomenten las ocupaciones", ha dicho.

Finalmente, el alcalde indicó que la Policía Local de Bailén tiene orden de tener constantemente las patrullas en la calle para atender lo más rápido posible las urgencias de la ciudadanía. Afirmó que hay seguridad en el municipio y que la Policía respondió con su obligación, excediéndose incluso en sus competencias.