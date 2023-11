Una maestra jubilada y un joven profesor coinciden en cómo ha disminuido la autoridad del docente

La enseñanza juega un importante papel en el crecimiento de una persona, gran parte de nuestra vida la pasamos aprendiendo en el colegio e instituto. En ese proceso de aprendizaje se encuentra el maestro, una figura clave, que guía a los niños en su desarrollo e inculca los conocimientos que les acompañarán durante toda su vida.

El día 27 de noviembre se celebra el día del docente, por este motivo, el sindicato de profesores Anpe rinde homenaje a profesores jubilados y a los compañeros asociados que han superado las oposiciones de la última convocatoria.

Nuevos comienzos y clausura de etapas para ambos, pero con un significado completamente diferente. La voz de la experiencia y la frescura de una nueva ilusión se cruzan en este camino de la enseñanza donde han dedicado gran parte de su vida o la darán para un futuro mejor.

Una de las homenajeadas, Ángeles María Villar, se acaba de jubilar y un repentino ictus le frenó para seguir dando clase en sus últimos años como maestra. Una mañana como otras, cuando se levantaba para impartir clase a sus alumnos, un ictus le sorprendió sin, afortunadamente, dejarle secuelas, y desde entonces estuvo de baja. "Pedí a la Delegación que me dejaran más tiempo, pero también me han jubilado ya por edad, porque tengo 65 años", cuenta la ya jubilada docente.

Relevo generacional

De una generación que cierra su etapa y a otra que inicia con gran ilusión, con unos cuantos años de diferencia, se encuentra Jorge Villa, un profesor natural de Martos, que ha aprobado este año las oposiciones al presentarse por primera vez. Estudió Ingeniería de Caminos, pero después de intentarlo en varias empresas se dio cuenta que no le terminaba de llenar, y se lanzó a cursar un Máster de Profesorado. "Siempre he tenido vocación porque estuve dando clases particulares desde que estaba en la universidad, además mi padre ha sido profesor también toda la vida", explica Villa.

El camino de la enseñanza de Ángeles María Villar tampoco empezó nada más terminar la carrera. Entonces, con una hija pequeña decidió dedicarse a criarla y cuidarla, y en el año 2.000 después de probar suerte en una bolsa de francés y lengua entró a dar clase en la enseñanza pública. "Me apunté un año y yo ni me acordaba, una compañera me dijo que estaban llamando y a los pocos días me tocó a mí", cuenta la protagonista.

Tras pasar varios años por diferentes pueblos, la profesora ha estado 18 años de su vida dando clase en un pequeño colegio de Aldeahermosa con apenas 948 habitantes. "Allí me querían mucho, he sido muy feliz y me he sentido muy arropada", expresa.

Esfuerzo y paciencia

Para Jorge Villa el año de estudiar oposición ha sido muy duro, requiere un gran esfuerzo y sacrificio para conseguir sacarlas adelante. "Lo más complicado es no desistir porque a lo largo del proceso hay muchos altibajos y es necesario tenerlo muy claro. Mantener la esperanza en que todo va a salir bien", explica el joven.

Este comienzo lo inicia con mucha ilusión, y sobre todo con orgullo y felicidad de haber conseguido por fin la plaza. "Saber que vas a estar dedicándote toda la vida a esto que te gusta es una alegría", manifiesta Villa.

Captar la atención del alumnado en un mundo con tantos estímulos es un reto que afrontan las nuevas generaciones donde la pasión es fundamental. "Creo que cuando a ti te gusta lo que haces transmites mucho mejor, yo lo que intento transmitirles es la importancia del esfuerzo, es que nada en esta vida es fácil y todo lo que merece la pena cuesta trabajo, aunque a veces es difícil transmitirle ilusión y ganas, conforme entran en la etapa de la adolescencia es más complicado", explica el profesor.

El cambio de autoridad en la figura del docente

Ambos coinciden en cómo ha cambiado la autoridad del docente a lo largo de los años. "El alumnado era una figura obediente que se dedicaba a acatar las normas que nosotros les dábamos, había más respeto hacia los maestros que hoy en día, porque el maestro antes era una figura impresionante y hoy en día es diferente, los padres también han cambiado mucho porque ahora le hacen más casos a los alumnos que a los maestros", expresa Ángeles María Villar.

Además, los docentes se encuentran con deficiencias que hacen que el sistema educativo no sea el ideal y que sin vocación hace complicada la terea del profesor. "El sistema educativo está descuidado, las ratios son elevadas, los conflictos no son menores, la autoridad tradicional del docente se ha ido perdiendo, entonces en realidad si no tienes vocación y no disfrutas con los niños es muy difícil porque tienes que tener mucha paciencia", explica el Jorge Villa.

Para la maestra jubilada los años enseñando han merecido la pena porque ha sido muy feliz con su alumnado. "Cada mañana que me levantaba estaba deseando incorporarme al colegio y la verdad que me llevo una satisfacción, sobre todo del alumnado que se ha portado muy bien conmigo. Me hubiera quedado más años dando clase", cuenta.