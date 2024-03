Resurge la joya del pasado romano de Porcuna: “La recuperación de La Calderona es única a todos los niveles”

Porcuna lleva años inmersa en un plan para recuperar su pasado romano, el de la ciudad de Obulco, y ahora su joya, la cisterna romana del siglo I a. C. ‘La Calderona’, está a punto de resurgir. Así lo asegura a Jaén Hoy el que ha sido el encargado de diseñar el proyecto para su recuperación y puesta en valor, el jefe de obra de una construcción contemporánea diseñada para poner en valor el impresionante patrimonio que se esconde en el subsuelo de este municipio jiennense, el porcunense Pablo Millán.

“El resultado es único a nivel arquitectónico, a nivel arqueológico y a nivel de diseño contemporáneo. El monumento se ha multiplicado”, asegura este arquitecto, profesor de la Universidad de Sevilla de Intervención de Patrimonio. Es él quien detalla el proceso que seguirán los visitantes hasta situarse en el interior de esta antigua infraestructura hidráulica.

“Cuando lleguen se van a encontrar un edificio contemporáneo que los recibe con estructura muy singular, no hay una estructura como esta en Jaén. Son 18 metros de luz sin nada en el medio para que no se toquen los restos, la pasarela suspendida para que nada toque los restos. Es algo que se hace en puentes e ingenierías hidráulicas. Luego hay una pasarela que te va bajando poco a poco a la cota de los restos, inspirada en la de Bernini en la entrada a los Museos Vaticanos. Baja así en dos anillos y llegas a la cota romana”, narra con la emoción en su voz de quien lleva siete años trabajando en un proyecto único.

“El visitante va a pisar la cota romana y se va a aproximar a los muros. Pasará por debajo de un puente que salvará la carretera que hay por encima y un túnel que transita por debajo de las casa habitadas que hay sobre él. Y finalmente se llega a la cisterna, un espacio excepcional en el que no ha habido que hacer nada más que limpiar y restaurar. El visitante podrá andar por encima de una construcción megalítica, con agua, en la que en el bloque más pequeño puede pesar 3.000 kilos”.

El proyecto arqueológico ha sido redactado por Pablo Casado, del Grupo de Arqueólogos e Investigadores de la Historia de Porcuna (Arqvipo). “Profesionalmente es el proyecto más complicado que he hecho en mi vida, ha habido días que no hemos dormido”, asegura Pablo Millán y es que para él la responsabilidad es doble pues se declara un enamorado de su pueblo natal. “Trabajar en la recuperación del patrimonio de Porcuna es un orgullo a nivel personal. No lo puedo hacer mal porque sino no puedo venir a ver a mis padres”, dice entre risas antes de añadir: “Ver que en tu pueblo tienes capacidad de hacer este tipo de intervenciones y el impacto que tienen es impresionante”.

Apertura al público

El alcalde de la localidad, Miguel Moreno, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que la apertura al público se podría dar a finales de este mes o principios de abril. La inversión que se ha destinado a recuperar La Calderona, declarada Bien de Interés Cultural, ha sido de 1,7 millones de euros con cargo al 1,5 por ciento Cultura del Ministerio de Fomento. El Gobierno ha puesto así el 70 por ciento del montante necesario, mientras que el Consistorio asume el 18 por ciento y la Diputación, el doce por ciento restante.

Todo para poner en valor un atractivo que se espera que revolucione el turismo en Porcuna. “El proyecto va a atraer a gente, a turistas, investigadores, arquitectos… Al ser único en todos los niveles va a atraer a todo el mundo. Además con él conseguimos cerrar un círculo, porque venimos desde hace muchos años trabajando intentando poner a Porcuna en el mapa de la arquitectura contemporánea e intervención en patrimonio. Se empezó en 2014 con las Carnicerías Reales y después vinieron el Pósito Real (actual sede Museo), la Casa de la Piedra, la iglesia de Santa Ana y ahora se trabaja en un anfiteatro romano”, argumenta este arquitecto que termina con una frase que resume todo el potencial que atesora este municipio: “Tengas las expectativas que tengas, Porcuna siempre las mejora”.