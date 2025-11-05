Un colegio de Jaén recibe un informe del Defensor del Pueblo alertando de una actuación urgente: "Hay grietas por todas partes"

Las grietas, los muros agrietados y los hundimientos en el terreno llevan demasiado tiempo preocupando a las familias del CEIP Navas de Tolosa, en Jaén capital. Lo que hace apenas unos días sucedió en el colegio Jesús María, cerrado de urgencia por graves desperfectos, ha terminado por encender todas las alarmas. La Federación de Ampas ha denunciado públicamente que lo ocurrido es solo “la punta del iceberg” de un problema generalizado en muchos centros de la provincia, y exige a la Junta de Andalucía una evaluación urgente de todas las instalaciones educativas y un plan de mantenimiento real y transparente.

Entre los colegios que acumulan reclamaciones desde hace años se encuentra el Navas de Tolosa, cuya situación lleva tiempo siendo motivo de preocupación. Su Ampa, Las Navas, presidida por Jesús Sánchez, ha documentado durante los últimos cinco años los daños estructurales que afectan al edificio principal y al gimnasio, con decenas de fotografías e informes remitidos tanto a la Delegación de Educación como al Ayuntamiento. “No puede ser que la seguridad de los niños dependa de la suerte o de la resistencia de los edificios”, señala la federación, que exige una evaluación urgente y un plan de mantenimiento transparente y con presupuesto definido.

Sánchez recuerda que fue “después del covid, en 2019”, cuando las familias empezaron a fijarse más en el edificio. Detectaron grietas en el bloque de Primaria y en el gimnasio, y aunque al principio parecían superficiales, con el tiempo se fueron extendiendo. Se intentó repararlas en varias ocasiones, pero los arreglos no duraron mucho. En 2023 se intervino en el gimnasio, pero las grietas volvieron a abrirse.

Desperfectos Colegio Navas de Tolosa de Jaén.

“Cada vez que llega la primavera, las grietas se agrandan. El suelo del gimnasio se ha despegado, el rodapié también, y los muros de contención y los perimetrales están rajados”, explica. Las familias sospechan que el problema no está tanto en la estructura como en el terreno sobre el que se asienta el colegio, situado en la zona de Las Fuentezuelas, un área que antaño se rellenó con escombros y tierra removida. “Parece que el suelo está cediendo y eso afecta a todo el edificio. Hay fotos que asustan”, resume.

El AMPA lleva casi cinco años reclamando una solución. En 2021 presentaron el primer escrito a la Delegación Territorial de Educación, acompañado de fotografías. Desde entonces han registrado entre diez y doce escritos más. “Cada vez nos decían que lo estaban viendo, pero sin una respuesta real”, lamenta Sánchez.

Un informe que reconoce la urgencia

Ante la falta de actuaciones, a comienzos de 2024 decidieron acudir al Defensor del Pueblo Andaluz. En enero trasladaron la situación y en marzo recibieron una respuesta que confirmaba lo que ya sospechaban, tanto la Delegación de Educación como el Ayuntamiento reconocían la existencia de patologías en el edificio y consideraban que había que actuar “con carácter urgente”. El informe citaba visitas técnicas realizadas por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), la última de ellas en febrero, donde se comprobó que los daños habían empeorado en 2025 respecto al año anterior.

“Nos decían que se iba a actuar, pero las grietas seguían ahí, cada vez más grandes. Y mientras tanto, las familias ven cómo el colegio se va deteriorando sin que nadie haga nada”, explica Jesús Sánchez.

Un niño se cayó y se abrió la cabeza. Se cayó por el desnivel de la pista. Fue un susto enorme

El punto más crítico llegó en septiembre de 2023. La Policía Local tuvo que acordonar la parte trasera del edificio al detectar riesgo de desprendimiento. En esa zona, la pista deportiva se está hundiendo, y el desnivel ya ha causado accidentes. “Un niño se cayó y se abrió la cabeza. Se cayó por el desnivel de la pista. Fue un susto enorme, y desde entonces esa zona está cerrada. Pero seguimos sin soluciones reales”, denuncia el representante del AMPA.

El Ayuntamiento de Jaén incluyó finalmente una actuación en su proyecto de 2025 para arreglar el muro exterior. “Cuando tiraron el muro para reconstruirlo, descubrieron que la cimentación estaba quebrada. Es decir, el problema es más profundo de lo que parecía. No basta con arreglar una pared o tapar una grieta”, señala Sánchez.

Reuniones, promesas y más esperas

El 24 de octubre, representantes del Ampa, la Fampa Los Olivos y el equipo directivo del centro solicitaron una reunión urgente con la Delegación de Educación. En ella, se les comunicó que el colegio sería incluido en el plan de urgencias. Sin embargo, las familias no terminan de confiar en esa promesa. “Nos han dicho lo mismo en otras ocasiones. Que hay muchos colegios en situación parecida, que lo valorarán a mitad de noviembre… y seguimos esperando. Cada vez que pasa el tiempo, las grietas empeoran”, lamenta.

Mientras tanto, el colegio continúa funcionando con normalidad en las zonas seguras, pero las familias conviven con la preocupación diaria. “Cuando enseñamos a las familias el informe del Defensor del Pueblo, muchas se asustaron. Cualquiera que vea las grietas lo entiende. Llevamos años intentando mantener el diálogo, pero llega un momento en que te cansas”, comenta Sánchez.

La Ampa ha debatido la posibilidad de realizar concentraciones a las puertas del colegio para llamar la atención sobre el problema y denunciar la falta de acción por parte de la administración. "Llevamos cinco años pidiendo por medio de escritos una solución y seguimos igual. Las familias están un poco hartas. Ahora mismo hay elementos constructivos en el colegio que pueden poner en peligro a los niños”, advierte el presidente del Ampa.

Grieta Colegio Navas de Tolosa Jaén.

FAMPA Los Olivos pide un plan real

Desde FAMPA Los Olivos apoyan plenamente las reivindicaciones del Navas de Tolosa y recuerdan que no es el único centro en situación delicada. En la provincia hay otros colegios, como el CEIP San Sebastián de Higuera de Calatrava, que necesitan intervenciones urgentes. “No queremos más sustos”, insisten.

La federación reclama tres medidas inmediatas: Una evaluación pública y urgente del estado de todos los centros educativos de la provincia, un plan de mantenimiento preventivo, transparente y con presupuesto definido; la reparación inmediata de los colegios con deficiencias documentadas.