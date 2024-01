El comercio local de Jaén "en peligro de extinción" con una mala previsión de las rebajas

"No sé lo que duraremos. Hay muchos sitios que han cerrado, aquí arriba dos o tres, abren cierran y ahí vamos", explica a este medio, Merche Cano, dueña de una pequeña tienda de complementos ubicada en el Gran Eje. El lunes comenzaron las rebajas y los jiennenses se echaron a la calle para hacerse con las mejores ofertas, sin embargo, el comercio local no está viendo que sus tiendas se llenen a pesar de la bajada de los precios.

La Federación Empresarial Jiennense de Comercio y Servicios hizo un "balance desfavorable" sobre las ventas registradas en el comercio de proximidad durante 2023, pues experimentaron un descenso con respecto al año anterior.

Las calles de Jaén son un tránsito continúo de personas, algunos se paran frente a los escaparates, pero son pocos los que entran y muchos menos los que se animan a comprar. "Las tardes están muy flojas, con el centro comercial, por las tardes estamos muertos", cuenta Cano.

Elección de las grandes superficies

La apertura del centro comercial ha hecho mella en los pequeños locales, ya que cada vez más las personas escogen las grandes superficies para comprar, ya sea por el precio o por la variedad, que en comercios de proximidad. "Estamos notando mucho que ha abierto el nuevo centro comercia, desde hace unos meses que abrió la primera vez. Las tiendas chicas estamos casi muertas", explica por su parte, María López, dueña de un comercio de ropa de hogar y lencería.

Los clientes como Lucía Gómez, se mojan y explican que prefieren los centros comerciales porque lo tiene todo más a mano y encuentra mejores ofertas. "A las tiendas de barrio voy para momentos más puntuales, si necesito algo de imprevisto, pero para rebajas no solo acudir", señala.

La Federación Empresarial acusan del descenso a factores externos e internos. "Los conflictos bélicos que han provocado una situación inflacionista con el encarecimiento de los productos y subidas de los tipos de interés haciendo que las familias pierdan capacidad de consumo". En cuanto a los internos, Comercio Jaén se refiere a la apertura de una nueva gran superficie comercial, "que, lógicamente genera una mayor competencia para una similar demanda", y a "la mala climatología". A ello, suma el incremento de las ventas en formato telemático.

Raúl Trigo, dueño de un comercio de moda de hombre y miembro de la junta de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros del Gran Eje, explica que en las franquicias hacen unos grandes descuentos, pero las prendas son más antiguas. "Ellos hacen unas rebajas más agresivas porque pueden, pero nosotros vamos pico y pala, todos los días, pero no es el boom desgraciadamente. Yo llevo 25 años en estoy hace unos años llegabas a trabajar 10 minutos antes y ya tenías gente esperando en la puerta. Ahora estás aquí de brazos cruzados, " expresa.

Expectativas bajas

Los comerciantes coinciden en la caída de ventas escalonada, cada vez más negocios echan la verja para siempre y la época de Navidad tampoco ha sido tan positiva como esperaban. "Hace años aquí dos personas no dábamos a basto y este año estoy yo sola. Los siguientes años serán peor y cuando terminen de abrir las tiendas del centro comercial peor, ha subido todo mucho. Los sueldos no, y la gente no tienen dinero, entonces vamos a lo barato aunque cuando lave dos veces la prenda la tire, pero les da igual", explica María López.

Con respecto al periodo de rebajas de invierno, Comercio Jaén espera que sus ventas supongan "un buen inicio para 2024". Aún así, inciden en que solo estableciendo unos periodos acotados se volverá a recuperar el efecto positivo de esta modalidad de venta especial en los comercios en su conjunto y no solo, como ahora, para las grandes compañías de distribución comercial.

"Antiguamente nos poníamos todos un poquito de acuerdo y empezábamos las rebajas el día 7 de enero. Desde hace ocho o nueve años las franquicias van por libre empiezan las rebajas a primeros de diciembre", cuenta Trigo, por lo que se ven perjudicados.

Trato directo y cercano como diferenciación

Las expectativas son flojas y los comerciantes no creen que la situación vaya a mejorar si no todo lo contrario. "Vamos a desaparecer poquito a poco, estamos sobreviviendo", lamenta María López. Aunque no pierden la esperanza ni las ganas por seguir impulsando los negocios que iniciaron hace años con ilusión en los barrios de su ciudad y destacan una lanza a favor que, dicen, las grandes superficies no tienen: el trato cercano y personalizado, y el cariño.

"Siempre estamos ilusionados, pero es verdad que el comercio pequeñito está en peligro de extinción, entonces se tiene que afinar mucho con las compras y los precios, y sobre todo no descuidarte ni un día, y que el cliente lo valore", expresa Trigo.