Deja la política para ingresar en el Ejército del Aire y hacerse piloto

Cambiar los despachos del ayuntamiento por el paracaídas en aviones militares. Esa ha sido la decisión que ha tomado el concejal de Deportes del Ayuntamiento y teniente alcalde de Santiago-Pontones, José Ramón Jiménez, donde gobierna actualmente el Partido Popular junto al partido Jaén Merece Más. Así lo expresó en un comunicado a modo de carta a través de su cuenta de Facebook, admitiendo la imposibilidad de compatibilizar el cargo público con mi futuro profesional por el acceso a la Escuela de Formación del Ejército del Aire.

Una decisión, que confiesa ha sido muy difícil y dolorosa. "Como muchos sabéis, desde hace años llevo persiguiendo como meta para mi futuro profesional la carrera militar. Un proyecto de largo plazo que finalmente he logrado de forma inesperada en la última convocatoria, con esfuerzo de superación y conciliando mi actividad municipal con el estudio y la preparación. Aun así, todo logro siempre tiene una parte negativa y es que, lamentándolo mucho, me veo en la obligación de renunciar a mis cargos públicos que no son compatibles con la condición de militar profesional", comunicó.

El teniente alcalde explica que se trata de un paso meditado, pero "doloroso" por un compromiso e implicación que adoptó con su municipio. "Estoy seguro que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santiago-Pontones seguirá sacando adelante el proyecto iniciado y hará que nuestro municipio llegue a lo más alto, que es el lugar que merece", añadió.

Asimismo agradeció la confianza de los vecinos de Santiago-Pontones y ofreció sus mejores deseos a los concejales José Antonio Rodríguez y Roxana Fuentes, por no dudar en incluirlo en el proyecto y junto a la lista que continua, "son los mejores abanderados que puede tener este municipio", señaló. También agradeció al alcalde Antonio Rodríguez y al resto de concejales del equipo de gobierno, que dejando de lado las diferencias, han "remado" juntos para construir un "municipio mejor y más unido" desde junio de 2023. "Les deseo lo mejor, que prevalezca siempre el respeto como coalición y que sepan que pueden contar conmigo para ayudarles en lo que pueda con las áreas municipales que he gestionado", expresó.

Agradecimiento al Partido Popular

"A todo el Partido Popular de Jaén, de la Sierra de Segura y por supuesto, de Santiago-Pontones, simplemente gracias, por haber confiado en mí cuando nadie lo hizo y por brindarme la oportunidad de abanderar el nombre de este gran partido que tiene mucho trabajo por hacer y que, con trabajo, esfuerzo y corazón, llevará el progreso allá donde gobierne", explicó.

Una decisión "difícil" que ha tomado tras haberla consensuado con amigos y familia llegando a la conclusión de que debe elegir "lo mejor" para él y garantizar una "estabilidad de futuro". Jiménez expresa el apoyo incondicional de su círculo respetando sus decisiones a lo largo de su vida, siempre mirando por su bien y deseándole lo mejor. Por eso, les estaré siempre agradecido por su apoyo incondicional.

"Me voy con la sensación de haber dado el 100%, me he sentido querido y apoyado por los paisanos de nuestro municipio, por lo que me siento muy orgulloso por el trabajo hecho que continúa en buenas manos. Finalmente, quiero acabar diciendo que soy afortunado por haber nacido aquí y por toda la gente que me rodea, que seguiré orgulloso de mi tierra allá donde vaya", concluyó el comunicado.