La Catedral de Jaén vibrará esta noche con la música de la Hesperian Symphony Orchestra dirigida por Pedro López

La Catedral de Jaén es un escenario único para cualquier tipo de acontecimiento que tenga lugar en su interior pero si hablamos de un concierto, en el que además se va a usar el órgano cuyos inicios datan en 1780, la atmósfera a vivir se plantea sencillamente sobrecogedora. Este jueves, a las 20:30 horas, la Hesperian Symphonu Orchestra dará el pistoletazo de salida al primer Festival de Música Sacra de Jaén y lo hará, por primera vez, bajo la batuta del director jiennense Pedro López.

Se trata de una orquesta profesional que viene realizando óperas por toda España y Portugal y que está compuesta por músicos de todo el territorio nacional, dando conciertos que dentro del respeto a las obras incluyen toques diferentes y modernos en la búsqueda de que sus conciertos sean una experiencia única. Así, no es raro que en sus actuaciones haya también danza o intérpretes.

Con ese nivel de exigencia tendrá que cumplir este joven director y compositor que atiende a Jaén Hoy a pocas horas de debutar en su casa. “La primera vez va a ser muy especial para mí porque va a ser mi debut con una orquesta profesional. El ambiente en los ensayos ha sido genial. Me sentí muy bien y la mayoría son músicos muy muy experimentados que también están contentos con el trabajo que se está haciendo”, confiesa López. Bajo su dirección serán diez los músicos que toquen esta noche, acompañados por dos cantantes solistas de primer nivel como son Laura Ortiz y Ana Sanz.

Todos ellos tocarán en el coro de la Catedral de la Asunción de Jaén y un jiennense de bandera como Pedro López no puede ocultar que dirigir por primera vez a esta orquesta en su casa es un motivo doble de orgullo. “El sitio es inmejorable, va a parecer un claustro. Para cualquier músico es especial tocar en la Catedral. Los que no son de la ciudad tienen especial ilusión por el lugar del concierto. Para mí es mi casa. Hay profesores tocando que fueron mis profesores en el Conservatorio de Jaén. Mi tierra me está dando las oportunidades profesionales que estaba buscando. No me podía esperar que el debut fuese tan rápido después de mi salida de la Banda Sinfónica de Jaén y menos en casa”, explica este joven director. La entrada será gratuita y además para algunos de los espectadores se abrirá una posibilidad que no se tiene en mucho auditorios, la de estar de frente al director.

Sobre la música que se interpretará, destaca el ‘Stabat Mater’ de Pergolesi, la obra maestra de un autor que murió con 26 años y aún así dejó una huella que influyó en grandes compositores como Mozart o Rossini. “El inicio del concierto es una pieza de Jean Sibelli para poner una nota distintiva porque crea el ambiente de recogimiento y de atención o paz para la escucha ideal. Es una obra muy fácil de sentir pero que exige un estado de casi duelo. Transmite una serie de sentimientos que son completamente humanos”, finaliza sobre su programa Pedro López, para quien este concierto, en su Jaén y el primer como director de esta orquesta profesional, tiene además una carga sentimental y personal muy importante.