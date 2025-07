Condenan a nueve personas por pagar para que les hicieran el examen de conducir en Linares

Jaén/El Juzgado de lo Penal número 3 de Jaén ha condenado a nueve personas por un delito de falsedad en documento oficial tras probarse que todos ellos pagaron, entre 2013 y 2014, a un profesional que actualmente se encuentra en paradero desconocido, para que se presentara en su lugar a los exámenes teóricos para la obtención del carnet de conducir, tipo B. Los hechos ocurrieron en centros docentes de Linares.

Según dicta la sentencia a la que ha tenido acceso Jaén Hoy, la jueza ha impuesto a cada uno de los condenados dos meses de prisión, cuatro meses de multa con una cuota diaria de cuatro euros, así como inhabilitación especial para el sufragio pasivo. No obstante, la pena de prisión ha sido sustituida por multa, en aplicación del artículo 71.2 del Código Penal. La sentencia también reconoce la aplicación del atenuante de dilaciones indebidas, al haber estado el procedimiento paralizado durante años por la situación procesal del principal implicado.

Por otro lado, el tribunal ha absuelto a otros cuatro acusados al no quedar probada su participación en los hechos. El tribunal se apoyó en el principio de 'in dubio pro reo', defendido en ste proceso entre otros por el abogado Karim El Marbouhe, considerando insuficiente la prueba pericial caligráfica aportada, la cual se basó en fotocopias y no ofreció certeza plena sobre la autoría de las firmas.

Al menos dos suplantadores

Según los hechos que la juez considera probados, un suplantador profesional acudía a los exámenes haciéndose pasar por los aspirantes reales, firmando las pruebas en su nombre. Este método permitía a los acusados obtener el carné de conducir de forma fraudulenta, sin llegar a realizar nunca el examen. Los informes periciales indican que al menos dos personas distintas falsificaron las firmas de los candidatos en centros de examinación de Linares.

El Ministerio Fiscal había solicitado inicialmente penas más severas, pero durante el juicio aceptó la aplicación de atenuantes y acordó con parte de las defensas la reducción de las penas y su sustitución por multas.