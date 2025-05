Cuatro agricultores contra el algodoncillo: "Lo perdí todo y este año veo las mismas condiciones"

Se le conoce como la ‘Zona 0’, donde miles de olivares se ven cubiertos de blanco, desde la hoja, hasta las ramas, la flor y el peor pronóstico que es ya una realidad, es que muchos están en periodo de apertura. Es el momento más sensible de los árboles en el que la aceituna empieza a crecer e influye el estrés hídrico, las condiciones atmosféricas y las plagas. Este último factor es el que ha llevado a muchos agricultores de Jaén, concretamente de Las Villas, parte de la Loma y Segura y se va expandiendo, a tener una cosecha prácticamente nula.

“Una ruina” para muchos olivareros de pueblos en los que su sustento de vida es el campo. El algodoncillo del olivo (euphyllura olivina) empezó a aparecer de forma más inusual en 2021, tal y como cuenta Santi Arroyo, una agricultora afectada. Desde entonces el aumento del número de este insecto se ha multiplicado exponencialmente. “El año pasado lo perdí todo, fue nula la cosecha, no he tenido prácticamente cosecha, aparte estoy en la zona más afectada. Y veo casi las mismas condiciones que el año pasado”, expresa Juan Carlos Frías, un agricultor que ha sufrido un gran daño en sus olivos.

Olivar afectado por el algodoncillo. / Redes.

La desesperación es máxima en muchos de ellos para una plaga que afecta a olivareros de Villanueva del Arzobispo, Iznatoraf, Villacarrillo, Sorihuela del Guadalimar, Úbeda, Sabiote y cada vez llega a más lugares. El insecto cubre con una masa algodonosa blanca y pegajosa las hojas, ramas y lo más importante, la flor. La asfixia e impide el crecimiento de donde después sale ese oro líquido, provocando “abortos” o dejando la aceituna podrida. Esto supone que si un agricultor tiene toda su parcela en la ‘zona 0’, el trabajo de todo un año sumado a la inversión, queda reducido a nada y no solo no obtiene beneficios, sino que se convierte en números rojos.

“Se está haciendo una tasación de lo que pueden estar siendo las pérdidas en algunas hectáreas, perfectamente nos podemos poner en millones de euros en Villanueva del Arzobispo u otros pueblos. Este año he cogido 300 olivos, a grosso modo he perdido más de 300.000 euros”, lamenta Frías.

Fue en mayo del año pasado cuando se empezó a notar una proliferación importante de este insecto que llegó a afectar a más de 10.000 hectáreas. Tras el grave daño que provocó arruinando la producción de miles de hectáreas y reduciendo la cosecha en muchas áreas al 80 y 90% o incluso al 100%, Sanidad Vegetal ,de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, autorizó fitosanitarios específicos para acabar con el insecto y el 4 de abril se dio luz verde para el comienzo de las curas.

Los técnicos dieron las pautas de aplicación, con dos curas, sin embargo, la mayoría de olivareros afectados ya las han completado y no ven los resultados. “A la larga vamos tarde porque en menos de diez días estará abriendo la flor. Los productos están matando, pero como hay tanta plaga aunque mate un 60 % no se aprecia. Yo la campaña pasada cogí un 20% de la producción”, lamenta Pascual Moreno, otro agricultor. “Cada vez se está expandiendo más, pero tenemos que tener confianza, a mí me gustaría tener media cosecha aunque sé que en algunos sitios ya está perdida. Lo sé por la experiencia del año pasado. Estamos tristes y desesperados en el aspecto de que llevamos dos años de sequía y otros dos de algodoncillo, pero hay que tener paciencia. Yo siempre digo que tenemos que tener una impaciencia relativa, la prudencia siempre ha sido la gala que hemos tenido los agricultores”, explica, por otro lado, Arroyo.

Tras las quejas de los agricultores el pasado 5 de mayo tuvo lugar otra reunión de urgencia en el Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo del equipo de gobierno, con los alcaldes de las cuatro Villas, representantes de cooperativas y empresas fitosanitarias.con los técnicos de Sanidad Vegetal que hasta ahora han estado a cargo del estudio y control de la plaga y con la delegada en Jaén de Agricultura de la Junta, Soledad Aranda. Tras más de cuatro horas congregados no se llegó a una conclusión concreta, tal y como explicó el concejal de Agricultura, Pablo Ruiz. Se hizo un llamamiento a la prudencia, ya que el tratamiento contra "el algodoncillo es gradual y los fitosanitarios no tienen un efecto inmediato".

Otros, como Eva González, han tenido más suerte y han podido salvar la cosecha de este año a pesar de que el año pasado solo pudiera recoger la mitad de la aceituna.”Hoy estoy contenta porque he dado los dos tratamientos con los productos que dieron permisos, estuve pendiente de la puesta de huevos del algodoncillo. Tengo las olivas más o menos limpias a un 70%. Pero tampoco sabemos cómo va a evolucionar”, cuenta.

"Mensaje de tranquilidad"

El pasado día 9, la delegada de Agricultura, mantuvo otra reunión con representantes de las organizaciones agrarias y cooperativas de la zona para seguir avanzando en el trabajo de los técnicos especializados, para desarrollar aquellas acciones dirigidas a minimizar la afección del algodoncillo. Aunque, de momento no se ha autorizado otro producto o indicado otra acción a seguir. Aranda incidió en la importancia de "lanzar un mensaje de tranquilidad a los agricultores, que tienen a su disposición toda la información técnica necesaria para saber cómo actuar, de tal modo que esta problemática no afecte a la rentabilidad económica de sus propiedades".

El problema es que agricultores, tras gastar miles de euros en productos autorizados, y no observar grandes avances, cifran las pérdidas en cientos de miles de euros y para muchos, se repetirá la misma situación con los olivos en temporada de floración. Aun así mantienen la esperanza en encontrar alguna solución que les permita sobrevivir a otra campaña después de dos años de sequía y otras dos de plaga de algodoncillo.