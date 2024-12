Cuatro días de apagón en Sierra Mágina: “Había colas para poder echar gasolina en los tractores”

Jaén/Ya ven la luz al final del túnel los vecinos de los cuatro municipios de Sierra Mágina que han estado incomunicados desde el pasado jueves. Una avería de la línea, en una finca privada, ha hecho que Albanchez de Mágina, Garcíez y Jimena, hayan pasado cuatro días sin conexión a Internet y sin teléfonos fijos. Algo que podría parecer un inconveniente menor si no fuese porque ha afectado a la asistencia sanitaria de los vecinos, a la adquisición de fármacos, a los trámites administrativos de los ayuntamientos o, de una manera especialmente dañina, a la campaña de recolección de la aceituna. En Torres, a última hora de la tarde de ayer, aún se mantenía la desconexión.

Su alcalde, Roberto Moreno, explica a Jaén Hoy que no han recibido información alguna por parte de las compañías encargadas del suministro. “Lo peor está siendo no poder dar ni siquiera una explicación a los vecinos. Los bancos están sin abrir, no podemos hacer trámites y tuvimos un problema de salud con una persona mayor y pasó mucho rato hasta que pudimos encontrar una zona con cobertura para poder avisar”, cuenta el regidor.

Tampoco ha habido durante estos días una asistencia sanitaria normal en los centros de salud por la imposibilidad de acceder a los historiales de los pacientes o a las citas programadas. “La situación es muy complicada, no tenemos ningún tipo de servicio”, reconoce el alcalde de un municipio cuyos habitantes se están desplazando hasta la lonja de la iglesia para poder encontrar algo de cobertura.

Durante la tarde de ayer sí que volvió a la conexión a Albanchez de Mágina, Garcíez (perteneciente a Bedmar) y Jimena, pero no han sido ajenos estos municipios a una problemática que además ha afectado a un gran número de agricultores en un momento clave de la campaña de recolección de la aceituna.

Colas de tractores para repostar

Desde el jueves a las 12:00 los usuarios de las cooperativas de los pueblos afectados no han podido repostar su maquinaria, teniendo que hacerlo en las gasolineras de aquellos municipios que contaban con una, como es el caso de Jimena. Varios agricultores confirman a esta Redacción que, durante todo el fin de semana, se han podido ver largas colas de tractores en los surtidores, con el pérdida de tiempo y el sobrecoste económico (los precios de las cooperativas están subvencionados) que esto conlleva para los trabajadores del campo jiennense.

“Es un perjuicio muy grande. Muchos han tenido que desplazarse y perder tiempo en un momento importante de la recogida. Además desde la cooperativa tenemos que presentar impuestos y hacer trámites y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Tampoco hemos tenido conexión con los laboratorios, que nos tienen que mandar los resultados de las muestras de orujo y aceite”, añade el gerente de la cooperativa Nuestra Señora de los Remedios de Jimena (740 socios), quien agrega que a pesar de que en este municipio sí que contaban con cobertura en los teléfonos móviles esta ha sido insuficiente para abastecer de internet a los ordenadores, para tratar de mitigar los estragos que han tenido sumida a esta zona de Sierra Mágina durante cuatro días en todo un apagón tecnológico.