Denuncian una matanza de gatos a tiros en un pueblo de Jaén: "Es un maltrato sistemático y dirigido conscientemente hacia estos animales"

La polémica no está solo en el maltrato, sino en el método. Varios gatos de una colonia felina de Sabiote han resultado heridos por disparos, según denuncia Isabel Carmona, que ha mostrado en un vídeo radiografías donde se aprecian balines alojados en los cuerpos de los animales.

La vecina recalca la gravedad de los hechos no solo por las lesiones, sino por el riesgo que supone efectuar disparos dentro del término municipal. “Ya no es solo por los animales, es que están pegando escopetazos dentro de un pueblo. No hay coto de caza cerca”, advierte a Jaén Hoy.

En el vídeo, Carmona enseña pruebas veterinarias y sostiene que los impactos son compatibles con munición. Uno de los casos más preocupantes es el de un gato que podría haber sufrido daños incompatibles con la vida. “Mañana lo ve un especialista para ver si hay opción de, con rehabilitación y tratamientos, conseguir que haga pipí solo, aunque ya no mueva las patas”, explica. En este sentido, critica la inacción de algunos vecinos: “Me dieron el aviso y no lo recogieron, tardé 15 minutos en llegar y no hubo manera. Estuvimos una semana buscándolo”.

Tras la difusión de las imágenes, asegura que ha recibido información muy precisa acerca de un particular. “A raíz del vídeo todo apunta a una misma persona. Cuatro o cinco personas, que no habían hablado entre sí, me han dicho el mismo nombre y apellidos”, afirma. No obstante, insiste en que ahora corresponde actuar por la vía legal: “Estamos viendo con PACMA y con la Federación Andaluza de Defensa Animal qué hacemos". Por el momento, están redactando la denuncia a falta de ver si los cargos serán por lesiones graves o fallecimiento del animal.

No es la primera vez que ocurre un episodio de maltrato animal en el municipio. Carmona recuerda como hace tan solo unos meses tiraron unos cachorros al contenedor y agradece la labor de la Guardia Civil, que se ha involucrado al cien por cien en otros casos anteriores: "Comenzaron una investigación, conseguimos averiguar quién fue y, por supuesto, se aplicaron cargos”.

La vecina insiste en que "todo el que se dedique a este mundo sabe la vida tan miserable que tienen estos animales en la calle" y que los accidentes o los atropellos están a la orden del día. Sin embargo, Carmona incide en que "es un maltrato prolongado en el tiempo, sistemático y dirigido conscientemente hacia estos animales". "Desde 2016 me dedico a alimentar a colonias de gatos. En cuestión de dos o tres años, me han desaparecido todos", lamenta.

El miedo a hablar sobre los hechos es casi tan evidente como la preocupación por los animales heridos. Muchos vecinos conocen detalles sobre los presuntos autores, pero prefieren mantenerse en silencio, principalmente, para evitar conflictos. "Nadie quiere enfrentarse a nadie. Pueblo pequeño, infierno grande", sentencia.

Rechazo institucional

El alcalde de Sabiote, Luis Miguel López, ha declarado a Jaén Hoy que “tenemos constancia, hacemos un llamamiento y condenamos cualquier tipo de maltrato”. El edil explica que desde la concejalía de Medio Ambiente participan con el sistema CER y con una veterinaria en Úbeda para la esterilización de las colonias felinas.

Sin embargo, detalla a esta Redacción que se tratan de medidas "conflictivas" porque "cuesta entender que los animales también hay que cuidarlos". Como no podía ser de otra manera, López manifiesta que los hechos serán denunciados y lamenta que se esté perdiendo el respeto a lo diferente: "Al que no le gusten los animales, que los respeten".