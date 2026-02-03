Denuncian que una mujer se hacía pasar por enfermera en una residencia de ancianos de un pueblo de Jaén

Se hacía pasar por enfermera sin serlo y había conseguido trabajo en una residencia de ancianos de un pueblo de la Sierra Sur de Jaén, donde supuestamente habría cometido una serie de irregularidades. Según ha podido saber Jaén Hoy, los hechos se han producido en la Residencia de Mayores Nuestro Padre Jesús, ubicada en el municipio de Castillo de Locubín, que cuenta con algo menos de 4.000 habitantes.

Fuentes cercanas al caso afirman a esta Redacción que la mujer habría conseguido trabajo en el centro y habría aprovechado su situación de cercanía con los usuarios para obtener algún tipo de beneficio personal.

Tal y como ha confirmado Jaén Hoy, estos hechos ya están en manos de las autoridades, pues el Colegio de Enfermería de Jaén ha interpuesto una querella por este caso contra la mujer en cuestión, en el Juzgado de Alcalá la Real. El Colegio emitirá este miércoles un comunicado explicando la situación y condenando este tipo de prácticas, que son especialmente perseguidas en un colectivo profesional que lucha a diario contra el intrusismo.

La residencia tiene 39 plazas, de las que 31 están concertadas con la Junta de Andalucía. Se trata de un centro de carácter municipal cuya gestión es realizada por una empresa privada.