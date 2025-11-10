Desarticulado el mayor laboratorio de cocaína de Andalucía Oriental en Jaén

La Policía Nacional desmantela el mayor laboratorio de extracción de cocaína de Andalucía Oriental en el municipio jiennense de Torredelcampo, en cooperación internacional de las autoridades policiales de Colombia. Este laboratorio se encontraba en pleno funcionamiento, con capacidad de procesado de miles de litros de sustancias químicas.

Tras recibir los agentes de Policía información por parte de las autoridades de Colombia, pudieron tener conocimiento de que una persona hispanoamericana con un gran conocimiento en el establecimiento de laboratorios de cocaína estaba instalándose en el municipio de Torredelcampo, quien ya había estado relacionado con otros laboratorios desmantelados en diversos puntos de España.

Así, la Policía Nacional montó un dispositivo para comprobar si se había instalado un laboratorio en el municipio, pudiendo verificar que, efectivamente, en una de las viviendas propiedad de uno de los familiares oriundos de Torredelcampo, se estaba introduciendo diverso utillaje, compatible con lo que pudiera ser un laboratorio de cocaína junto con gran cantidad de garrafas de productos químicos necesarios para convertir la base de cocaína en clorhidrato de cocaína (sustancia final del producto que llega al consumidor). Además, pudieron comprobar que el olor que desprendía llegaba hasta zonas cercanas a la vivienda empleada como laboratorio.

La Policía incauta material del laboratorio de Torredelcampo.

Los agentes realizaron labores de vigilancia y seguimiento y pudieron identificar el reparto de funciones de este grupo criminal, que operaba entre Jaén, Estepona y Madrid, donde adquirieron los materiales necesarios para dicho laboratorio, como cubas de gran capacidad volumétrica donde verter los miles de litros de sustancias químicas para conseguir el clorhidrato de cocaína.

Producción de hasta 200 kilos al mes

Durante el registro la Policía Nacional encontró más de mil litros de precursores de drogas, así como 11 kilos de base de cocaína listos para procesar, además de 17.000 euros y 35 kilos de cocaína. Según pudieron calcular, con el material que contaba el grupo criminal, en momentos de plena producción, el laboratorio podría haber producido unos 200 kilos de clorhidrato de cocaína al mes. Los investigados de Torredelcampo facilitaron logística y lugares de guarda y de producción para facilitar el asentamiento de una instalación de cocaína cerca de la ciudad de Jaén.

La Operación se aceleró cuando los investigadores observaron como dos de los detenidos se intercambian mercancía, a plena luz del día, entre dos vehículos, introduciendo una bolsa de grandes dimensiones a través de la ventanilla del conductor de uno de los vehículos, produciéndose así el intercambio en apenas unos minutos y confirmándose su módulo operandi.

Cocaína incautada por la Policía Nacional.

Después de obtener el mandamiento de entrada y registro del Juzgado de Instrucción Número Dos de Jaén, la Policía procedió al registro de los domicilios de todos los investigados, en varios puntos del territorio español, entre ellos en Torredelcampo y La Guardia de Jaén, Alcorcón (Madrid) y Estepona (Málaga) ante el más que plausible riesgo de destrucción de las pruebas y, especialmente, el desmantelamiento del laboratorio, procediendo a la detención de seis personas.

En Madrid, se encontró también un laboratorio de pequeñas dimensiones, donde los detenidos perfeccionaban sus técnicas, y procesaban y cortaban la droga para su venta en la zona, interviniéndose asimismo 300 litros de precursores químicos altamente volátiles, con el peligro que el almacenamiento de ello suponía para la seguridad de los vecinos. Se interviene todo el material y efectos de ambos laboratorios, quedando desmantelados completamente dos puntos de producción de sustancia estupefaciente entre Torredelcampo y Alcorcón.