Asalto policial a los Arrayanes de Linares: desmantelan cien de enganches ilegales a la red eléctrica en la Operación Tensión

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo la 'Operación Tensión' en la barriada Arrayanes de Linares, donde se han detectado un centenar de conexiones ilegales a la red eléctrica. La actuación, desarrollada en colaboración con técnicos de Endesa, tenía como objetivo localizar posibles cultivos indoor de marihuana y poner fin a las defraudaciones de fluido eléctrico que provocaban constantes averías en el transformador principal de la zona.

El operativo, coordinado por la Brigada Local de Estupefacientes de la Comisaría de Linares, contó también con el apoyo de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana y una Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental. Durante la jornada, se realizaron hasta 100 cortes de suministro eléctrico, y la compañía eléctrica formuló las denuncias correspondientes por defraudación de fluido eléctrico.

Según fuentes policiales, las conexiones irregulares detectadas generaban riesgos de incendio y sobrecarga eléctrica, además de facilitar la instalación de sistemas de cultivo intensivo de marihuana, que requieren un elevado consumo energético. Estas prácticas, además de ilegales, ponen en peligro la seguridad de los vecinos y el correcto funcionamiento del suministro eléctrico en toda la barriada.

Las drogas de fondo

La operación se enmarca dentro del refuerzo de las actuaciones de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas y el fraude energético en la provincia de Jaén. De hecho, el pasado mes de octubre se desarrolló en la misma barriada la 'Operación Grinders', en la que fue detenido un hombre que transportaba 13 kilogramos de cogollos de marihuana en el maletero de un vehículo de alquiler. La droga, distribuida en dos grandes bolsas de basura, habría alcanzado un valor aproximado de 25.000 euros en el mercado ilícito.

Con esta nueva intervención, la Policía Nacional pretende reforzar la seguridad en los barrios más afectados por el fraude eléctrico y el cultivo ilegal de cannabis, subrayando la importancia de la colaboración ciudadana y empresarial para prevenir delitos y garantizar la estabilidad del suministro.

Las autoridades advierten de que el consumo ilegal de electricidad no solo supone un delito, sino que también compromete la seguridad de todos los vecinos.