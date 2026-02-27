Detenido un hombre por intentar asesinar a un niño de dos años

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la UDEV – Personas, de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Jaén, procedieron a la detención de un varón de 44 años de edad, que el pasado 16 de febrero del año en curso, arrojó desde su vivienda, en Jaén capital, un bote de cristal que contenía en su interior lejía, el cual impactó en la cabeza de un niño, de dos años de edad, que se encontraba en un carrito de bebé junto a su madre.

La rápida intervención policial de los indicativos radio patrulla en el lugar de los hechos junto con la colaboración ciudadana, así como la investigación policial desarrollada, han dado como resultado, la detención del autor de los hechos.

Relacionado Detenidos dos vecinos de Torredelcampo por robos violentos a personas mayores en Jaén

Esta persona se puso en contacto con un medio de prensa local, para manifestar que “llamaba para decir, que acabo de intentar matar a una persona”, demostrando así que los hechos, dejaban de tener un carácter accidental, y que contaban con la voluntariedad del autor. No era la primera vez que realizaba hechos similares, según manifestaron vecinos y trabajadores de la zona a los investigadores policiales de los hechos.

El detenido, fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia -Sección de Instrucción de Guardia de Jaén- siendo determinado por éste, su ingreso en el Área de Psiquiatría del Hospital Neurotraumatológico de Jaén.