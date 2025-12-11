Detenido un hombre por un delito de violencia de género en Alcaudete

Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Alcaudete como presunto autor de un delito de violencia de género. El arrestado, de mediana edad, ya ha sido puesto a disposición judicial, según ha informado el cuerpo de seguridad en un comunicado. Por el momento, se desconocen más detalles del suceso.

Esta es una de las tres detenciones practicadas por la Policía Local en las últimas semanas en actuaciones independientes y de distinta naturaleza. Los agentes destacaron la rapidez de respuesta y la colaboración ciudadana en el desarrollo de estos dispositivos.

En otro de los incidentes, los agentes fueron alertados de que tres individuos habían forzado la entrada de una vivienda. Al llegar al lugar, la patrulla logró interceptar la intrusión, pero, durante la identificación, uno de los implicados intentó golpear a un agente. Por ello, fue reducido de inmediato y detenido como presunto autor de un delito de atentado contra la autoridad.

La tercera intervención corresponde a un robo con violencia e intimidación registrado el pasado 6 de diciembre, cuando una mujer denunció haber sido abordada y agredida para sustraerle sus pertenencias. Tras asistir a la víctima, la Policía Local inició la búsqueda del sospechoso, que fue localizado poco después y detenido en colaboración con la Guardia Civil.