Detenido en Martos un hombre por tenencia ilícita de armas y quebrantamiento de una prohibición judicial

La Guardia Civil ha detenido en Martos a un vecino del municipio, de 34 años, como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas y otro de quebrantamiento de la prohibición judicial que pesaba sobre él para poseer cualquier tipo de arma de fuego. La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Martos, tras una investigación iniciada el pasado mes de noviembre.

El caso se abrió después de que el teléfono de emergencias de la Guardia Civil (062) recibiera varias llamadas de residentes de un barrio marteño, quienes alertaron a los agentes sobre posibles disparos de arma de fuego escuchados en la zona. Estas informaciones activaron un dispositivo policial para esclarecer lo ocurrido y determinar la posible existencia de un arma involucrada.

Tras diversas pesquisas y labores de verificación, los agentes fueron recabando indicios que apuntaban a la presunta implicación del ahora detenido. Una vez reunida la información necesaria, y contando con la correspondiente autorización judicial, los efectivos de la Guardia Civil llevaron a cabo una entrada y registro en el domicilio del sospechoso.

Durante la inspección, los agentes localizaron e intervinieron una escopeta de cañones paralelos que se encontraba cargada y preparada para ser utilizada. Según ha informado la Benemérita, el arma estaba en posesión ilícita del detenido, quien además tenía una prohibición vigente que le impedía poseer armas, por lo que estaría vulnerando directamente esa orden judicial.

Tras la actuación y la intervención del arma, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial. El juez encargado del caso ha ordenado su ingreso en prisión provisional mientras continúan las diligencias y se determina su responsabilidad definitiva en los hechos investigados.