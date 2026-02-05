Detienen en Úbeda a un hombre por posesión y distribución de pornografía infantil

La Policía Nacional ha puesto a disposición judicial a un varón residente en la localidad jiennense de Chilluévar, como presunto autor de un delito de posesión y distribución de material pornográfico con menores de edad, en una operación desarrollada en el municipio de Úbeda.

La actuación policial se inició durante el mes de diciembre de 2025, cuando los investigadores del Grupo de Policía Judicial de Úbeda fueron alertados a través de un mecanismo de detección 'ad hoc' de Google, diseñado para la prevención y persecución de delitos relacionados con la explotación sexual infantil y la difusión de este tipo de contenidos ilícitos.

Según la información facilitada, el investigado, un varón de mediana edad, habría subido a repositorios de datos de Google imágenes y vídeos de contenido sexual explícito protagonizados por menores de edad, con la finalidad de almacenarlos y facilitar su posterior distribución a otras cuentas.

Tras recibir el aviso, los agentes iniciaron las primeras comprobaciones para corroborar la posible comisión del delito y, una vez constatados los indicios, pusieron los hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente, solicitando la correspondiente autorización para llevar a cabo las investigaciones tecnológicas necesarias.

Dos meses de investigación policial

La investigación, desarrollada por la Brigada Local de Policía Judicial, se prolongó durante casi dos meses, periodo en el que los agentes combinaron medidas de investigación tradicional con técnicas avanzadas de investigación tecnológica, orientadas a determinar de manera individualizada la autoría de los hechos.

Una vez analizada de forma exhaustiva toda la información recopilada, los investigadores se personaron en el domicilio del investigado, contando con la preceptiva autorización judicial, para proceder a la entrada y registro con todas las garantías legales.

Durante el registro, los agentes incautaron teléfonos móviles, tarjetas y otros dispositivos de almacenamiento digital, que han sido intervenidos como posibles instrumentos del delito. Todo el material está siendo analizado por especialistas en ingeniería e informática forense de la Policía Nacional, con el objetivo de determinar el alcance de los hechos investigados.

Puesto en libertad con cargos

El presunto autor fue detenido y puesto a disposición judicial, quedando posteriormente en libertad con cargos, a la espera de la celebración del juicio. Según ha informado la Policía Nacional, el investigado carece de antecedentes penales y colaboró con los agentes durante todo el proceso de investigación.

La Policía recuerda la importancia de la colaboración entre plataformas digitales y las fuerzas de seguridad para la detección y persecución de delitos relacionados con la explotación sexual de menores, así como la necesidad de denunciar cualquier contenido ilícito de este tipo.