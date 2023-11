"Ser diabético implica tomar sobre 100 decisiones al día"

Se calcula que existen cerca de 80.000 personas con diabetes en la provincia de Jaén, muchas de las cuales incluso no están diagnosticadas. Así lo indica la SociedadAndaluza de Angiología y Cirugía Vascular (Saacv) por el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que genera incertidumbre y altera el día a día de la persona que la padece. José Guillermo Lucena, enfermo de diabetes, cuenta como convive con ella y como ha sido su evolución.

El jiennense "debutó" con la enfermedad hace ocho años, con 21, había salido a correr y después a jugar al fútbol porque es una persona muy activa y que le gusta a hacer deporte. Ese mismo día que le dieron el diagnóstico, se encontraba muy cansado, sin resistencia y le pesaban mucho los gemelos.

"Soy diabético de tipo 1. Para mí fue sencillo detectarlo porque ya conocía los síntomas por mi hermano. Bebía mucha agua. En un día podía llegar a beber más de tres litros de agua, orinaba más de lo habitual y me encontraba muy fatigado y cansado", explica.

La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre (o azúcar en sangre), que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Existen dos tipos: Diabetes tipo 2, generalmente en adultos, que ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce suficiente insulina; y diabetes tipo 1, una vez conocida como diabetes juvenil o diabetes insulinodependiente, es una afección crónica en la que el páncreas produce poca o ninguna insulina por sí mismo.

¿Cómo detectar la diabetes?

Además de lo síntomas que Lucena presentó también se pueden manifestar: pérdida de peso sin razón aparente, presencia de llagas que tardan en sanar, piel seca y picazón, pérdida de la sensación u hormigueo en los pies, vista borrosa, infecciones frecuentes o zonas de piel oscurecida, por lo general en axilas y cuello.

Cuando a Lucena le detectaron la enfermedad a su hermano y a él, sintió asombro en un primer momento, porque nunca pensaba que le iba a tocar tan cerca, a alguien de su familia. "Siempre digo que a mí me tocó en el mejor momento de mi vida porque pude gestionarlo emocionalmente", explica.

"Hay gente que ha debutado de adulto con 20 y 30 años y a diferencia de mí, estaban acostumbrados a comer de todo, entonces tienen la sensación de que se están restringiendo continuamente y de cierta esclavitud a la enfermedad. Yo tenía hábitos muy saludables, otras personas se pueden frustrar en aceptar esta nueva vida", cuenta Lucena.

Constante vigilancia

Las personas que sufren la diabetes tienen que estar siempre vigilantes porque una desregulación del nivel de glucosa le puede afectar de manera muy seria. Además, factores como el estrés también influyen en su salud de forma directa.

"Al principio tuve algunos problemas, porque toda la vida no comes siempre lo mismo, o cuando pasaba por periodos de estrés o que no comía tan bien. A mí me pilló en la universidad, y en los exámenes me subía mucho la glucosa, pasas por momentos de frustración. He sido positivo, pero tienes momentos de bajón, aunque hagas lo que tengas que hacer, hay momentos que no sabes gestionarlos", expresa Lucena.

El jiennense explica que los enfermos tienen que estar pendientes por si hay una desregulación importante para estar continuamente corrigiendo con insulina, comiendo cierta cantidad de comida, y pinchándose para regular ese descontrol.

Tomar decisiones

"Hoy decían que una persona con diabetes tiene que tomar sobre 100 decisiones al día. Sin embargo, yo, desde que empecé a tomar otros hábitos me puedo permitir flexibilidad y no estar tomando tantas decisiones", expone.

José Guillermo Lucena explica que él ha pasado por dos fases en la manera de llevar el tratamiento. Una con una cantidad de carbohidratos altos e insulina, y otra gestionándola de una manera más personal, añadiendo en su dieta alimentos altos en grasa animal y algunos vegetales, pero especialmente ingiriendo proteína animal.

"No es lo común, pero gracias a leer muchos estudios y a tener esta alimentación junto con unos hábitos saludables, me inyecto insulina entre 1 y 3 veces al día. A día de hoy tengo más flexibilidad, si mis amigos me llaman para jugar al fútbol de un momento para otro, puedo hacerlo, algo que antes no, tenía que saber muy bien si debía comer antes o el tema de la insulina. Aunque en un diabético no es habitual, lo normal es inyectarse 3 o 4 veces con cada comida, más las veces que se necesite corregir", afirma.

En la provincia de Jaén, donde alrededor de 80.000 personas padecen la enfermedad, se han valorado un total de 1.800 pacientes diagnosticados de diabetes mellitus tipo 1, de los que 1.693 cuentan actualmente con un sensor tipo 'Flash' implantado, que está indicado para medir los niveles de glucosa en el líquido intersticial a partir de los cuatro años de edad en personas con diabetes mellitus.