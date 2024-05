La Diputación de Jaén no retomará el expediente de los Paisajes del Olivar “salvo que lo pidan los agricultores de la zona C14”

La Diputación Provincial de Jaén deja clara su postura con respecto a la posibilidad de retomar el expediente de los Paisajes del Olivar a Patrimonio Mundial de la Unesco: “O lo piden los agricultores de la zona C14 o no moveremos ni un dedo”. Así lo ha verbalizado el presidente del ente provincial, Francisco Reyes. A preguntas de los periodistas ha aclarado que el expediente se retiró “a petición de la Diputación y por las movilizaciones de los agricultores de esta zona”. “Si son ellos los que lo piden lo analizaremos en comisión”, ha afirmado Reyes.

Pega así un portazo a las intenciones de la Universidad de Jaén de reavivar las brasas del expediente y al deseo que expresaba el mismo ministro de Agricultura, Luis Planas, en Jaén al afirmar que esperaba que la paralización del expediente fuese “temporal”. El presidente de la Diputación ha matizado que se les ha enviado a las cooperativas y a los ayuntamientos afectados un informe en el que se respondía a las dudas manifestadas por los olivareros y que en el mismo informe ya se recoge la decisión de paralizar el expediente.

“De hecho hemos cancelado una visita que había prevista de los técnicos de la Unesco. No ha habido precipitación porque los agricultores tuvieron la oportunidad de oír a técnicos de las Islas Baleares que presentaron un expediente idéntico al nuestro, a representantes de UPA y ASAJA de las Islas Baleares; y al día siguiente presentaron 8.500 firmas en contra. Es por esto que la Diputación Provincial no va a hablar con ninguno de estos agricultores, no va a mover ni un dedo si no lo piden ellos de manera expresa. No vamos a seguir en contra de los agricultores de la zona 14”, ha sentenciado Francisco Reyes quien también ha descartado la posibilidad de participar en un nuevo expediente en el que no se incluya esta zona C14 que abarcaba fincas de Porcuna y Lopera.