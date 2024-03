No te pierdas la última hermandad de la Semana Santa en Jaén: el Resucitado

En una mañana donde colma la alegría procesiona la última hermandad de la Semana Santa de Jaén, el Resucitado. Última hermandad que baja el telón con Cristo resucitado, el momento más importante de todo cristiano.

Cofradía del Señor Resucitado y María Santísima de la Victoria

Y al tercer día Resucitó. La alegría se hace presente en la Plaza de San Ildefonso para ver como Jesús triunfa sobre la muerte. Alguien puede pensar que el público está cansado de una semana intensa, pero Jaén responde y pide más. La ciudad se echa a la calle para celebrar junto a la Virgen de la Victoria que su hijo ha resucitado entre los muertos. A las diez de la mañana las puertas de San Ildefonso se abren de par en par. Nazarenos coloridos se entremezclan con los dorados. Aquellos que mancharon el suelo de cera blanca, azul, roja o negra, hoy lo harán de dorado. Al son de las cornetas camina Jesús Resucitado, con las manos elevadas mirando al cielo. Símbolo de la victoria. Se escucha el repiqueteo por doquier de las campanillas que anuncian la resurrección. Una radiante madre sale ante la atenta mirada de los fieles que se agolpan en las puertas de la parroquia. La Victoria emerge, radiante y majestuosa, como una reina que celebra el retorno de su hijo amado. Perfecta presencia de la mañana del domingo que perfuma cada rincón de la plaza con su gracia celestial. Y así, en medio de la algarabía y devoción, la Plaza de San Ildefonso se convierte en un santuario de esperanza. Alegría y dulzura despide la mañana. ¡Aleluya, Jesús ha resucitado!

Salida: 10:00 horas desde San Ildefonso.

10:00 horas desde San Ildefonso. Solicitud de venia en Carrera Oficial: 11:30 horas.

11:30 horas. Entrada a su templo: 14:30 horas.

Novedad: los devotos de la Virgen de la Victoria han donado una pulsera de plata con circonitas y piedras azules y una pulsera bañada en oro con rosas de Francia. Además, estrena un anillo de plata, un broche pectoral de straas y una medalla de plata con la imagen del Santo Rostro. El Grupo Joven ha donado una nueva marcha, ‘Azucena de Plata’ con motivo del XXV del grupo. Nuevo acompañamiento musical para el paso de palio a cargo de la Banda de Música “Santa Cecilia” de Arjonilla, Jaén.

Historia: en el s.XVIII convivieron dos hermandades del Resucitado organizadas por la “Cofradía de la Trasfixión y Soledad de la Madre de Dios” y la “Cofradía del Santo Sepulcro y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo”. Tras varias disputas entre ambas se estableció un sistema de turnos donde una procesionaría los años pares y otra los impares. En 1952, la actual hermandad se formó como una procesión más de la Semana Santa bajo la Agrupación de Cofradías. Inicialmente, desfilaba el Sábado Santo y luego se trasladó al Domingo de Resurrección. En 1987, un grupo de cofrades fundó la Cofradía del Señor Resucitado. Jesús Resucitado es obra de Rafael Rubio Vernia, 1952. La Virgen de la Victoria es de Alfredo Muñoz Arcos, 1955, siendo restaurada por Mario Castellano Marchal en 2007. Hasta 2006 la virgen procesionaba con un manto de flores.

La hermandad cuenta con 260 hermanos, 55 nazarenos, 20 mantillas y 30 monaguillos. El paso de misterio es portado a costal por dos cuadrillas de 35 mujeres. El paso de la Virgen de la Victoria es portado a costal por 30 hombres en una cuadrilla de 45 costaleros.

No te pierdas: al ser la última hermandad que procesiona por las calles de Jaén no debes perderte ningún punto del recorrido. La salida procesional y su caminar por el barrio de San Ildefonso o la calle Cuatro Torres, son lugares que no puedes dejar desapercibido. Las calles cofrades Maestra y Cerón son otros de los puntos clave. Hurtado, la última calle, es un lugar excepcional para contemplar la belleza de la Virgen de la Victoria y al señor Resucitado.