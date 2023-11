Las empresas de Jaén demandan trabajadores tecnológicos y de mecanización del campo

22 años de experiencia en una misma institución sirven para conocerla de cabo a rabo, para ver su evolución y para saber cómo es su interacción con las personas que pasan por ella. Es el caso de Providencia Piñar, técnica del Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) por el que cada año pasan más de un centenar de personas. Lo hacen para especializarse aún más en un ámbito o para adquirir una formación que les permita acceder a un empleo porque, lo primero que defiende Providencia a las preguntas de Jaén hoy es que por el Imefe “pasan personas de todo tipo”.

“Es verdad que gran parte de nuestra formación está enfocada a los colectivos más vulnerables, para cursos para perfiles muy distintos”, apunta esta jiennense. No le falta razón pues expone que actualmente se están llevando a cabo desde formaciones en competencias básicas como comunicación en lengua castellana o matemáticas, hasta educación en servicios de administrador en internet. A estos se añaden formaciones profesionales como la de atención sociosanitaria a personas en instituciones sociales o la gestión de almacenes.

También se están proyectando a corto plazo programas de empleo y formación en el área agraria y en la organización de eventos socioculturales. Dos ramas estas últimas que son directamente de empleo pues las personas beneficiarias ya están cobrando mientras reciben la formación. “Además tenemos otro aprobado, aunque de forma provisional, para la formación en instalación de mantenimiento de zonas verdes y después gestión medioambiental”, añade Providencia.

Crecimiento del Imefe

Tanto ella como sus compañeras han visto la evolución que este centro ha tenido en los últimos años. “Ha crecido mucho y cada vez ofertamos más formación, más variada y con más coordinación y va a más”, asegura. También desvela que este crecimiento se está haciendo de la mano de las empresas, pues “los técnicos de colocación están en constante contacto con las empresas y son ellas las que transmiten qué tipo de perfiles se buscan”.

Al llegar a este apartado asegura que el mayor porcentaje de obtención de un empleo está llegando ahora para personas que se han formado en la realización de oficios como la cerrajería, fontanería, electricidad o carpintería; en la en administración y gestión en el sector servicios donde “siempre hay demanda de trabajadores” y, “sobre todo, en la industrialización y robotización del campo”. “La venta online y el comercio electrónico también se están demandando e instaladores para la eficiencia energética, aunque sin duda todo lo que está relacionado con las nuevas tecnologías tiene muchas más salidas”, señala esta técnica de Imefe que pone como ejemplos “los lenguajes de programación, la ciberseguridad, el big data”.

Hay trabajo

Pero avisa Providencia también de que la formación técnica no es lo único que demandan las empresas. “No les importa formar a sus propios empleados pero lo que sí quieren es gente que tenga habilidades más transversales como idiomas, capacidad de trabajo en equipo, responsabilidad, implicación o capacidad de trabajo en equipo. Parece cosas básicas pero muchas veces no se dan y si una persona tiene mucha capacidad técnica pero luego no se relaciona con nadie, no soluciona un problema o no es asertiva, es difícil que encuentre un empleo”, defiende esta trabajadora jiennense.

Por último, lanza un mensaje optimista sobre las posibilidades laborales en Jaén capital. “Es cierto que Jaén es una de las provincias con más desempleo, pero también hay muchas oportunidades laborales que permiten quedarse aquí, en Jaén, y tener un buen empleo”, asegura.